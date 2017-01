Ein Kenia Urlaub kann auch ein Aktivurlaub sein

(firmenpresse) - Es gibt Menschen, die sich im Urlaub dem Sport widmen möchten. Diese sogenannten Aktivurlauber wurden längst als eigenständige Zielgruppe erkannt und können sich über ein breitgefächertes Angebot an Reisen freuen. Auch ein Kenia Urlaub kann als Aktivurlaub gebucht werden. Auf kenia-urlaub.de werden eine ganze Reihe von Hotels vorgestellt, die sich auf Reisende mit Lust auf Sport spezialisiert haben. Eines dieser Hotels ist das Leopard Beach Resort & Spa.



Sportlich Aktivsein am beliebten Diani Beach



Das gehobene 4-Sterne-Hotel wurde oberhalb des einzigartigen Diani Beach auf einem Korallenfelsen errichtet. Es zählt zu den ersten Hotels an diesem Standort und profitiert daher auch von seiner exponierten Lage. Der hoteleigene Strandabschnitt unterteilt sich in mehrere malerische Korallenbuchten, in denen sich nach den sportlichen Aktivitäten hervorragend entspannen lässt. Das Sportprogramm des Hotels umfasst Volleyball, Tischtennis und Aerobic im Pool. Zudem befinden sich in unmittelbarer Nähe eine Tauchschule und ein Wassersportcenter, das Gelegenheit zum Windsurfen sowie Kajak- und Tretbootfahren bietet. Weiterhin sind Fahrten mit dem Glasbodenboot und Hochseefischen möglich. Ferner steht den Gästen des Leopard Beach Resort & Spa der 18-Loch-Golfplatz des benachbarten Leisure Lodge Golfclubs zur Verfügung.



Kein Platz für Langeweile



Bei der Reise des Portals kenia-urlaub.de ist kein Platz für Langeweile. Zur Ausstattung des Hotels zählen ebenfalls ein modernes Fitnesscenter sowie der weitläufige Spa- & Wellnessbereich „Uzuri Spa“, wo unter anderem verschiedenen Massagen und Beautybehandlungen durchgeführt werden. Praktisch ist außerdem die Nähe zum Ukunda Airstrip, von wo aus Flugsafaris ins Landesinnere starten.





kenia-urlaub.de

Datum: 22.01.2017

