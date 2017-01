Mit trendigen Lampen des neue Jahr begrüßen

lampen-vision.de

(firmenpresse) - Der Jahreswechsel lässt in vielen den Wunsch nach Veränderung aufkommen. Oft sind es liebgewonnene Gewohnheiten, die aufgegeben werden sollen. Andere wiederum streben die Neugestaltung ihrer vier Wände an. Es muss aber nicht immer gleich der komplette Austausch der Einrichtung sein oder zeit- und kostenaufwändige Renovierungsarbeiten. Schon ein paar neue Lampen können die Atmosphäre eines Raumes grundlegend verändern. Auf lampen-vison.de kann man sich dafür Anregungen holen.



Warmweißes Licht für ein stimmungsvolles Ambiente



Aktuell geht der Trend zu Lichtquellen, die warmweißes Licht spenden und/oder dimmbar sind. Warmweißes Licht schafft ein stimmungsvolles Ambiente. In der Vergangenheit wurde Licht häufig als kühl, künstlich und steril wirkend bezeichnet. Das ist dank der modernen Leuchtmittel vorbei. Der Lampendesigner Fabas Luce setzt beispielsweise auf LED-Technik, um seine Leuchten einerseits zu Energiesparern zu machen, andererseits um die von den Menschen als wohlig-warm empfundene Helligkeit zu erzeugen. Auch andere Hersteller schließen sich dem an.



Die Helligkeit selbst bestimmen



Bei dimmbaren Ausführungen kann die Helligkeit des Lichts selbst bestimmt werden. Die filigrane LED-Pendelleuchte „Ecliptic“ von Lirio by Philips aus dem Shop von lampen-vision.de ist dimmbar. Sie wurde aus 35 mm dünnem Aluminium-Spritzguss gefertigt und ist in weiß beziehungsweise anthrazitfarben erhältlich. Betrieben wird sie mit 2,5 Watt HighPower-LEDs. Die Dimmung des Lichts wird mit einem externen LED-Dimmer vorgenommen. Außerdem ist die Pendelleuchte höhenverstellbar bis 300cm. Sie kann damit ideal über einem Tisch Platz finden und dort individuell an die Gegebenheiten angepasst werden.





Weitere Infos zur Pressemeldung:

http://www.lampen-vision.de



Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Im Onlineshop lampen-vision.de setzt das Expertenteam auf den Vertrieb von exklusiven Leuchten. Das umfangreiche Angebot umfasst Artikel sowohl für den Innenbereich als auch für den Außenbereich. Bei den angebotenen Produkten wird großer Wert auf Qualität gelegt. Einen hohen Stellenwert nimmt ferner die Sicherheit beim Bestellvorgang ein.

Dies ist eine Pressemitteilung von

lampen-vision.de

Datum: 22.01.2017 - 00:45

Sprache: Deutsch

News-ID 1446983

Anzahl Zeichen: 1768

Kontakt-Informationen:

Firma: lampen-vision.de

Ansprechpartner: Herr. T. Horn

Stadt: Cottbus

Telefon: 030-69566310



Meldungsart: Produktinformation

Versandart: Veröffentlichung

Freigabedatum: 22.01.2017



Diese Pressemitteilung wurde bisher 105 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung