PIKOSCH® - Das Wegmachpulver nimmt kleinen Katastrophen den Schrecken!

Neu im Angebot bei piccobello-Hundewindel: PIKOSCH© - Das Wegmachpulver. Die Soforthilfe zur schnellen und einfachen Beseitigung von geruchsintensiven Ausscheidungen wie Erbrochenes, Urin oder und Kot

(firmenpresse) - Was tun wenn ein Malheur passiert ist? Mit dem PIKOSCH-Wegmachpulver ist das nicht mehr so schlimm! Auch gesunde Hunde erbrechen sich hin und wieder um z.B. Gras und Unverdauliches loszuwerden. Geschieht das in der Wohnung, ist es manchmal eine recht eklige Sache. Auch bei Durchfall kann einem beim Wegputzen der Hinterlassenschaft das Grausen kommen. Und bei inkontinenten Hunden sind kleine Urinpfützen auf dem Boden an der Tagesordnung. Mit dem PIKOSCH-Das Wegmachpulver sind alle diese Unannehmlichkeiten sehr gut in den Griff zu bekommen. Das Pulver wird einfach über die Ausscheidung gestreut. So werden die Ausscheidungen abgedeckt und es bleibt einem auch der ekelerregenden Anblick erspart. PIKOSCH duftet selbst angenehm und überdeckt ausserdem üble Gerüche. Es saugt alle wässrigen Flüssigkeiten spontan auf und nimmt ein Vielfaches seines eigenen Volumens in sich auf. Da es sich leicht vom Untergrund löst und nicht verklebt, kann alles mit dem Handfeger aufgenommen und im Hausmüll entsorgt werden. Da PIKOSCH frei von Farb- und Bleichstoffen ist und auch keine Desinfektionszusätze enthält, ist es auch zur Anwendung auf empfindlichen Oberflächen bestens geeignet.

piccobello-Hundewindel stellt waschbare Hundewindeln für Rüden und Hündinnen, Inkontinenzmatten und weitere Zusatzprodukte für inkontinente Hunde und läufige Hündinnen her.



