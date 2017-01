ZDF-Magazin "WISO": Schwarzer Tee ist pestizidbelastet (FOTO)

(ots) -

Das ZDF-Magazin "WISO" hat im Rahmen einer Stichprobe sechs

Schwarztees verschiedener Hersteller in einem akkreditierten Labor

auf Pflanzenschutzmittel untersuchen lassen. Das Ergebnis: Alle

Produkte enthielten mindestens vier unterschiedliche Pestizide.



Im negativen Spitzenreiter (Eilles Assam Spezial) fand das Labor

sogar Rückstände von zehn unterschiedlichen Pestiziden. Grenzwerte

für die Einzelstoffe wurden dabei nicht überschritten. Die J.J.

Darboven GmbH & Co. KG betont in einer Stellungnahme gegenüber

"WISO", das Produkt entspreche "der europäischen Gesetzgebung,

insbesondere dem Lebensmittelrecht".



In fünf der sechs Produkte wurde außerdem Anthrachinon

nachgewiesen. Anthrachinon ist ein Stoff, der unter anderem zur

Abwehr des Vogelfraßes nach der Aussaat eingesetzt wird und in der EU

wegen der Gefahr für Anwender und Verbraucher nicht mehr zugelassen

ist. Anthrachinon gilt als krebserregend.



Der Tee der Eigenmarke des Discounters Lidl lag mit einem Gehalt

von 0,02 mg/kg laut Laborbefund genau auf dem zulässigen Grenzwert

und war damit gerade noch verkehrsfähig. Lidl betont in einer

Stellungnahme, dass die eingesetzten Rohwaren individuell untersucht

würden. Im Rahmen dieser Untersuchungen sei "kein gesetzlich

relevanter Wert für Anthrachinon festgestellt" worden. Einzig im

Ostfriesen Teefix von Teekanne fand das Labor kein Anthrachinon.



Das ZDF-Magazin "WISO" berichtet über den Schwarztee-Test in der

Sendung am Montag, 23. Januar 2017, 19.25 Uhr. Es moderiert

Moderation: Marcus Niehaves.



Rückfragen an die "WISO"-Redaktion am Sonntag, 22. Januar 2017,

bitte über die Telefonnummer 06131 - 70-15530.



https://presseportal.zdf.de/pm/wiso-2016/



http://wiso.zdf.de



http://twitter.com/ZDFwiso



Ansprechpartner: Thomas Hagedorn, Telefon: 06131 - 70-13802;



Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk(at)zdf.de







Pressekontakt:

ZDF Presse und Information

Telefon: +49-6131-70-12121



Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell



Dies ist eine Pressemitteilung von

ZDF 58151-1-13-ots.jpg

Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Datum: 22.01.2017 - 10:00

Sprache: Deutsch

News-ID 1446990

Anzahl Zeichen: 2349

Kontakt-Informationen:

Firma: ZDF 58151-1-13-ots.jpg

Stadt: Mainz





Diese Pressemitteilung wurde bisher 110 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung