Kölner Stadt-Anzeiger: Katholische Kirche will bei Auslandsseelsorge drastisch kürzen / Halbierung der Finanzmittel geplant / Norbert Röttgen (CDU): Das Gegenteil dessen, was für die Kirche nottäte

(ots) - Geplante Einschnitte der katholischen Deutschen

Bischofskonferenz stoßen auf Unverständnis und Protest der

Außenpolitik. Wie der "Kölner Stadt-Anzeiger" (Montag-Ausgabe)

berichtet, hat sich der Vorsitzende des Auswärtigen Ausschusses im

Bundestag, Norbert Röttgen (CDU), dafür stark gemacht, eine

vorgesehene Halbierung der Haushaltsmittel für das "Katholische

Auslandssekretariat" von derzeit 4,9 Millionen Euro auf nur noch 2,5

Millionen Euro nicht umzusetzen. Wie die Zeitung berichtet, wäre ein

solcher Schritt nach Röttgens Überzeugung das Gegenteil dessen, was

für die Kirche derzeit nöttäte: durch Dialog und Ausgleich auf

gesellschaftliche Konflikte im Ausland einzuwirken und damit auch

eigene Relevanz zu beweisen. Nach Informationen der Zeitung rechnet

die Bischofskonferenz infolge der Kürzungen damit, dass sich die Zahl

der in den kommenden drei bis vier Jahren aus der Finanzierung

herausfallenden Seelsorgestellen auf 17 von 43 beläuft. Ein noch

stärkerer Spardruck lasse sich durch Umfinanzierung und die Auflösung

einer Rücklage für die Auslandseelsorge "vorübergehend mindern",

heißt es in einer Tischvorlage für eine Sondersitzung des Ständigen

Rats der 27 Diözesanbischöfe an diesem Montag in Würzburg. Das

Papier, das dem "Kölner Stadt-Anzeiger" vorliegt, listet unter den

wegfallenden Standorten ausdrücklich Stellen auf, "die pastoral nicht

prioritär" seien, jedoch bislang aus politischen oder

kirchenpolitischen Gründen aufrecht erhalten würden. Genannt sind

Istanbul, Kairo, Jerusalem, Rom und Auschwitz. Weiter macht das

Papier "erheblichen Widerstand" gegen das Vorhaben namhaft. So habe

Außenstaatssekretär Stephan Steinlein die Kürzungen "problematisiert"

und "das Interesse der Bundesrepublik Deutschland an den

Auslandsgemeinden zum Ausdruck gebracht". Erwähnt sind auch

Interventionen mehrerer deutscher Botschaften (Ankara, Bangkok,



Peking) und eine "große Unruhe in den Gemeinden selbst".







