RC Modellbau wiederverkäufer gesucht Nebenberuflich oder Haupberuflicht Dropshipping Service

Dropshipping Partnerprogramme- Verdienen Sie Geld mit uns- Online Business aufbauen mit Hilfe der Profi Team von Dropshipping Paradise

(firmenpresse) - Egal ob nebenberuflich oder hauptberuflich. Bei Dropshipping Paradise haben Wir der passende Dropshipping Partnerprogramme für Sie bereit -Kostenlos und unverbindlich

Kennzeichnend ist hierbei, dass ein Händler Ware von Lieferanten erwirbt und sie an Kunden weiterverkauft, ohne physischen Kontakt mit der Ware zu haben.

Die Lieferung der Ware erfolgt direkt von seinem Lieferanten (Hersteller oder Großhändler) an seinen Kunden. Neben der Einsparung von Lager- und Transportkosten ist meist der Wunsch des Kunden, für bestimmte Produktsparten nur einen Ansprechpartner zu haben, der Grund für ein Streckengeschäft. Alternativen zur Streckenlieferung sind die Lagerlieferung, Cross-Docking und Flow-Through.



Das Streckengeschäft (oder das Dropshipping), also die Direktlieferung vom Lieferanten (einem Dritten) an den Kunden des Händlers, unterscheidet sich vom Lagergeschäft nur insofern, als der Händler bei Letzterem selbst die Lieferung vornimmt. In beiden Fällen wird der Händler Eigentümer der Ware.

Modellbau Dropshipping Ihr Großhandel-Großhändler Dropshipping Paradise



Dropshipping für RC Modellbau-Dropshipping RC Drohnen für Kleinunternehmer sowie auch für andere Handeltreibende.

Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:





Dropshipping Paradise a Brand of:

Nova Colonia Commerce GmbH



Roonstr. 80

50674 Köln

Deutschland



Telefon: +49 221 16915199



Web: www.dropshipping-paradise.com



E-Mail: info(at)dropshipping-paradise.com



Geschäftsführer: Patricia Ugarte



Inhaltlich verantwortlich gemäß § 5 TMG:



Inhalt. Verantwortlicher: Nova Colonia Commerce GmbH

Adresse des inhalt. Verantwortlichen: Roonstr. 80 50674 Köln

Registernummer: HRB-Nr. 81777



USt-IdNr.: DE297565821



Die Nova Colonia Commerce GmbH ist Großhandelsunternehmen für RC Helikopter, RC Multikopter, RC Drohnen, RC Autos, Ersatzteilen, Handyzubehör, Computerzubehör und weiteren Produkten mit Sitz in Köln, welches im Jahr 2014 gegründet worden ist.



Die Nova Colonia Commerce GmbH bietet ihre Produkte ausschließlich an Händler. Neben dem Kauf von Produkten offerieren wir Händlern ein Streckengeschäft (Drop-Shipping).

Wir Bieten Dropshipping von Rc Modellbau, Dropshipping Von Drohnen mit live übertragung, Dropshipping von Helikopter, Dropshipping vonRC Multikopter, Dropshipping von RC Autos.



Die Ware wird dann direkt von der GmbH an den Kunden geschickt und der Händler hat keinen physischen Kontakt mit der Ware. Dabei entfallen für den Händlersämtliche Lagerkosten sowie Transportkosten und dieser muss sich lediglich um die Geschäftsabwicklung kümmern. Diese Art des Handels lohnt sich für Kleinunternehmer sowie auch für andere Handeltreibende.



Aufgrund von jahrelanger Erfahrung im Bereich des Streckengeschäfts wissen die Mitarbeiter der Nova Colonia Commerce GmbH, wo die Fehler liegen.



Das Hauptziel der Nova Colonia Commerce GmbH ist es, ein hohes Maß an Qualität und Kundenzufriedenheit zu gewährleisten. Dafür hat die GmbH einen Customer Service und ein Qualitätsmanagement etabliert, welches durch ständige Schulungen auf neue Herausforderungen vorbereitet wird.



Die Aufgabe des Customer Services bzw. des Qualitätsmanagements liegt darin, auf Kundenwünsche und –bedürfnisse einzugehen, und somit eine qualitativ hochwertige Plattform und die völlige Zufriedenstellung der User von Dropshipping Paradise zu gewährleisten

