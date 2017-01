Weser-Kurier:Über Berufsrückkehrer schreibt Lisa Boekhoff

(ots) - Oft sind es Frauen, die sich für die Familie und

gegen den Beruf entscheiden. (...) Sie müssen sich in

Vorstellungsgesprächen im Gegensatz zu Männern beispielsweise fragen

lassen, wie ihre Kinder denn betreut seien. Solange das so ist,

braucht es Projekte, die den Frauen bei ihrem Wiedereinstieg helfen.

Langfristig muss sich aber in den Köpfen etwas ändern.







