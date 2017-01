Mitteldeutsche Zeitung: zu Rechtspopulisten

(ots) - AfD-Chefin Frauke Petry verortet sich selbst so gern

im liberal-konservativen Lager. Sie schien, mit Blick auf die

Bundestagswahlen in diesem Jahr, sogar Kreide gefressen zu haben. Am

Wochenende hat sie sich ganz öffentlichkeitswirksam in eine Reihe

gestellt mit Marine Le Pen vom französischen Front National und Geert

Wilders von der niederländischen Partij voor de Vrijheid, die beide

sehr offen fremdenfeindliche Positionen vertreten. Petry hat die

AfD - für alle Welt zu sehen - an die Seite der Rechtsextremen

platziert. Vielen Dank, Frau Petry, dass Sie den Menschen noch

rechtzeitig vor der Bundestagswahl die Augen geöffnet haben!







