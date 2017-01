WAZ: Eine Chance für das Ruhrgebiet

- Kommentar von Marcus Schymiczek

zur Grünen Hauptstadt

(ots) - Selbst so mancher Essener wird sich kneifen müssen,

aber es ist wahr: Essen, die einstige Stadt von Kohle und Stahl, ist

Europas Grüne Hauptstadt 2017. Dieser Titel ist Auszeichnung und

Anerkennung zugleich. Nicht nur für Essen, sondern für das ganze

Ruhrgebiet.



Die Industrie hat diese Region groß gemacht. Doch Aufstieg und

Niedergang haben Narben hinterlassen, in der Landschaft zwischen Ruhr

und Emscher, aber auch in den Seelen derer, die hier leben.



Nun trägt Aschenputtel ein grünes Kleid. Aufmerksamkeit ist ihr

gewiss. Ja, plötzlich dienen Essen und das Ruhrgebiet als Beispiel

für andere Städte in Europa, die noch vor sich haben, was diese

Region bereits geschafft hat.



Wie schon zur Kulturhauptstadt 2010 ist es eine Geschichte vom

Wandel, die es zu erzählen gilt. Aus Kloaken werden wieder Bachläufe,

aus der Emscher wird wieder ein Fluss, aus dem Baldeneysee ein

Badesee. Darauf dürfen wir im Ruhrgebiet stolz sein. Wie formulierte

es Essens Oberbürgermeister Thomas Kufen: "Wir haben ein Jahr lang

die Chance zu zeigen, wie wir sind." Nutzen wir sie.







Pressekontakt:

Westdeutsche Allgemeine Zeitung

Zentralredaktion

Telefon: 0201 - 804 6519

zentralredaktion(at)waz.de



Original-Content von: Westdeutsche Allgemeine Zeitung, übermittelt durch news aktuell



Dies ist eine Pressemitteilung von

Westdeutsche Allgemeine Zeitung

Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Datum: 22.01.2017 - 18:55

Sprache: Deutsch

News-ID 1447030

Anzahl Zeichen: 1488

Kontakt-Informationen:

Firma: Westdeutsche Allgemeine Zeitung

Stadt: Essen





Diese Pressemitteilung wurde bisher 71 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung