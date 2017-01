Bei der LKW Versicherungen gibt es keine Rahmenverträge

Eine gute LKW Versicherung zu finden ist das eine und das andere ist einen guten Versicherungsmakler zu finden

(firmenpresse) - Es ist immer wieder die gleiche Frage für die Versicherungsnehmer: Wo versichere ich meinen LKW oder Flotte? Viele große Versicherungsmakler erzählen Ihren Kunden das sie Spezielle Rahmenverträge mit den Gesellschaften abgeschlossen haben und deswegen den besten Preis bieten können. Natürlich stimmt das nicht, oder haben sie jemals gehört das ein Makler Ihnen erzählt hat, dass er mit den großen Lebensversicherer spezielle Rahmenverträge hat und deswegen nur er die beste Rentenversicherung anbieten kann. Das sind leider Märchen, denn in Wirklichkeit gibt es nur drei - vier Gesellschaften die LKW`s günstig versichern können. Der Unterschied zwischen großen und kleinen Makler ist, das die kleinen Makler meistens besseren Service bieten und weniger Provision von den Gesellschaften bekommen. Bei den großen Versicherungsmaklern sieht es meistens umgekehrt aus.

Jeden Tag rollen enorm viele LKW´s über Deutschlands Straßen und transportieren nicht nur Waren, die per Seefracht, Luftfracht oder Bahntransport das Land erreicht haben sondern auch Personen und Tiere zu Ihrem Bestimmungsort. Viele Spediteure stehen in direktem Wettbewerb und versuchen die Güter günstig und schnell zu transportieren. Leider wird hierbei die Sicherheit vernachlässigt in dem Reparaturen immer wieder aufgeschoben und auch aufgehoben werden. Viele Unternehmen stehen in Abhängigkeit zu LKW Transporten, weil Sie dringend benötigte Chemikalien und andere Gefahrengüter für die weitere Produktion benötigen. Hier kann und darf der Spediteur nicht an der Kostenschraube drehen, weil die Sicherheit der Transporte nicht gefährdet werden darf. Ein wichtiger Faktor für die Senkung der Kosten kann aber die jeweilige LKW Versicherung sein, die je nach Alter und Größe des Lastkraftwagens variieren kann.

Einer der führenden Versicherungsvergleiche von Siktas24 hilft Unternehmen und Flottenbetreibern, die passende LKW Versicherung zu ermitteln und den Versicherungswechsel durchzuführen. Dabei ist es erst einmal egal, ob es sich um einen herkömmlichen LKW oder um ein Spezialfahrzeug handelt. Die Stammdaten des Fahrzeuges werden in einer Datenbank abgeglichen und automatisch der günstigste Tarif ermittelt. Natürlich kann man hier immer anrufen und sich am Telefon einen Tarif ausrechnen lassen und abschließen. Dabei lässt sich mit wenigen Mausklicks bares Geld sparen, denn die Tarife unterscheiden sich z. T. erheblich vom aktuellen Vertrag. Alle Informationen zu den LKW Versicherungen und den unterschiedlichen Tarifvarianten kann man unter www.siktas24.de/3ce53f1397/lkw.html online abrufen.



Bei Siktas24 können sowohl Flotte oder Sattelzüge telefonisch direkt abschließen. Der Versicherungsmakler Serdar Siktas ist hinsichtlich LKW Versicherungen einer der führenden in Deutschland und hat deswegen auch Spezialtarife.







SIKTAS24

Johannes-Drach-Str 6, 97753 Karlstadt

SIKTAS24

Serdar Siktas

Karlstadt

09353-528279



