WAZ: Eine peinliche Angelegenheit

- Kommentar von Ulf Meinke

(ots) - Zugegeben: Ein gewisser Gewöhnungseffekt setzt ein.

Zu oft schon hat sich diese Geschichte wiederholt. Die geplante

Eröffnung des Hauptstadt-Flughafens ist mittlerweile so oft

verschoben worden, dass es zwecklos erscheint, weiter mitzuzählen.

Derweil verschlingt der leere Airport Monat für Monat

millionenschwere Betriebskosten.



Auf Pfusch und Inkompetenz folgen Ablenkungsmanöver und

Schuldzuweisungen. Auch Berlins Regierender Bürgermeister Michael

Müller spielt eine unglückliche Rolle. Öffentlich fordert er die

Flughafen-Geschäftsführung dazu auf, "noch im ersten Quartal" einen

neuen Eröffnungstermin zu nennen. Dabei müsste es Müller als Chef des

Airport-Aufsichtsrats besser wissen.



Die Verantwortlichen der Hauptstadt sind derzeit augenscheinlich

nicht in der Lage, einen Großflughafen so zu bauen, dass er modernen

Ansprüchen und Sicherheitsanforderungen entspricht - eine ziemlich

peinliche Angelegenheit für die Exportnation Deutschland.







Kommentare zur Pressemitteilung