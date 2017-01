Rheinische Post: Kommentar /

Schmalspur statt Breitband an Schulen

= Von Florian Rinke

(ots) - Beim digitalen Wandel an Schulen gilt der

Grundsatz "Pädagogik vor Technik". Das ist nachvollziehbar - beim

Breitbandausbau aber fatal. Natürlich ist es sinnvoll, sich vor der

Anschaffung von digitalen Schultafeln oder Lernsoftware zu fragen:

"Brauchen wir die wirklich?" Doch Glasfaserleitungen sollten im 21.

Jahrhundert so elementar sein wie der Stromanschluss. Auch der hat

Kreide und Tafel nicht obsolet gemacht, aber Lehrern die Chance

gegeben, Filme im Bio-Unterricht zu zeigen oder einen Beamer in

Deutsch zu benutzen. Jeder Pädagoge muss am Ende entscheiden, welche

didaktischen Methoden am besten zu ihm und seiner Klasse passen. Aber

jeder sollte zumindest die Chance haben, dabei auch digitale Medien

zu nutzen. Insofern ist es begrüßenswert, dass es jetzt Initiativen

von Kommunen, Land und Bund gibt; dass Fördergelder bereit gestellt

werden. Das ist wichtig, kommt aber zu spät. In spätestens fünf

Jahren sollen alle Schüler einen Internetzugang haben, versprechen

die Kultusminister. Eigentlich hätten sie den vor fünf Jahren haben

müssen. Bildung ist essenziell, um in der digitalen Welt zu bestehen.

Die Schüler von heute sind die Fachkräfte von morgen. Wir brauchen

mehr Tempo - nicht nur bei Internetanschlüssen.



www.rp-online.de







Pressekontakt:

Rheinische Post

Redaktion



Telefon: (0211) 505-2621



Original-Content von: Rheinische Post, übermittelt durch news aktuell



Dies ist eine Pressemitteilung von

Rheinische Post

Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Datum: 22.01.2017 - 20:50

Sprache: Deutsch

News-ID 1447039

Anzahl Zeichen: 1608

Kontakt-Informationen:

Firma: Rheinische Post

Stadt: Düsseldorf





Diese Pressemitteilung wurde bisher 46 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung