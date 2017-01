Westfalen-Blatt: zu Donald Trump

(ots) - Der »Honeymoon« für den neuen US-Präsidenten ist

vorüber, bevor er einen hatte. Das machten die Amerikaner am

Wochenende deutlich, als sie in Rekordzahl auf die Straßen gingen, um

gegen Donald Trump zu demonstrieren. Der dünnhäutige Trump nahm dies

nicht zum Anlass, auf die Sorgen der Mehrheit seiner Landsleute

einzugehen, die ihn nicht gewählt haben, sondern flüchtete sich in

eine Märchenwelt. Darin sah er sich als geliebten Führer, der von

historischen Massen gefeiert wird. Anschließend ließ er seinen neuen

Sprecher wie einen Bulldozer los. Sean Spicer attackierte bei seinem

ersten Auftritt im Briefing-Raum des Weißen Hauses die Journalisten

weil diese, statt Propaganda zu machen, Fakten berichteten.

Gewöhnlich bemühen sich Präsidenten nach der Amtsübernahme, Wunden

aus der Wahlschlacht zu heilen und das Gemeinsame zu suchen. Statt

die ohnehin geteilte Nation zusammenzubringen, entschied sich Trump

gleich am ersten Tag seiner Amtszeit, weiter zu spalten. Ronald

Reagan und George W. Bush waren in vielen Teilen der US-Bevölkerung

gewiss nicht beliebt. Aber niemand fürchtete sich vor diesen

Präsidenten. Das ist erstmals in der Geschichte der USA anders.

Millionen junger Latinos, die als Kinder in die USA kamen, haben

Angst, ausgewiesen zu werden. Muslime sorgen sich, wie Kriminelle in

einem Register erfasst zu werden. Frauen fürchten, sie könnten das

Sagen über ihren eigenen Körper verlieren. Die Liste ließe sich

fortsetzen. Nichts von alldem ist normal. Wie auch im Verhältnis

Trumps zum Rest der Welt die Brüche unverkennbar sind. Er betrachtet

die Nachkriegsordnung, die Amerika geschaffen hat, als schlechten

Deal und will sie überwinden. Die Nato nennt er überholt, die

Europäische Union versucht er zu spalten, Freihandelsabkommen will er

aufkündigen, und die UNO muss damit rechnen, den Geldhahn abgedreht

zu bekommen. Der 45. Präsident sucht nicht die Wertegemeinschaft mit



anderen Demokratien, sondern bewundert Autokraten. Das Konzept des

Westens bekommt Konkurrenz durch eine diffuse Russophilie, deren

Wurzeln mysteriös sind. Trump legte an diesem Wochenende einen

glatten Fehlstart hin, der sich gewiss aus der Enttäuschung über die

verregnete Amtseinführung erklären lässt. Die Herzen seiner

Landsleute wird er so nicht gewinnen. Im Gegenteil drohen die

Verwerfungen größer denn je zu werden. Klar verdient der neue Mann im

Weißen Haus auf internationaler Bühne eine Chance. Nur sollten sich

Deutschland und Europa keinen Illusionen hingeben. Die beste

Rückversicherung, Einfluss, Wohlstand und Sicherheit zu bewahren,

bringt ein Zusammenrücken der »alten« Welt. »Make Europe Great Again«

- macht Europa wieder großartig!







Pressekontakt:

Westfalen-Blatt

Chef vom Dienst Nachrichten

Andreas Kolesch

Telefon: 0521 - 585261



Original-Content von: Westfalen-Blatt, übermittelt durch news aktuell



Dies ist eine Pressemitteilung von

Westfalen-Blatt

Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Datum: 22.01.2017 - 21:00

Sprache: Deutsch

News-ID 1447040

Anzahl Zeichen: 3178

Kontakt-Informationen:

Firma: Westfalen-Blatt

Stadt: Bielefeld





Diese Pressemitteilung wurde bisher 146 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung