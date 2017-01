Mittelbayerische Zeitung: Herrliche Geschichte / Kommentar zu den Australian Open

(ots) - Bei allem Genuss der Duelle der Herren

Djokovic, Nadal, Federer und Murray in all den vergangenen Jahren -

die Dominanz ödete irgendwo auch ein bisschen an. Was ist jetzt nur

los in Australien? Erst fliegt ein Djokovic gegen einen Mann namens

Istomin aus den Sphären jenseits von Weltranglistenplatz 100 aus dem

Grand-Slam-Turnier. Dann weiß mit Andy Murray eine Nummer eins nicht

so recht, was sie gegen das vermeintlich altbackene Spiel eines

Deutschen unternehmen soll. Es ist einfach nur eine herrliche

Geschichte. Noch herrlicher ist sie, weil es der "falsche" der beiden

Zverevs ist, der sich ins Rampenlicht spielt. Mit all seiner

Erfahrung verhinderte ein Nadal in den Sätze vier und fünf eine

Großtat des Youngsters Alexander. Noch. Dass alle Welt jetzt von

Mischa Zverev redet, hätte niemand gewettet. Genau von derlei

Unvorhersehbarkeit lebt Sport.







