Mittelbayerische Zeitung: Im Zangengriff / Kommentar zur Grünen Woche in Berlin

(ots) - Bereits vor der Grünen Woche wurde heftig

öffentlich diskutiert. Ob vegane Wurst überhaupt Wurst heißen darf,

über Strafsteuern auf Milch und Fleisch, weil sie angeblich der

Gesundheit abträglich seien. Und immer wieder über tiergerechte

Haltung, über die Ausrichtung der künftigen Agrarpolitik, über

bäuerliche Betriebe und große "Agrarfabriken". Den Landwirten selbst

halfen diese - mehr oder weniger sachkundigen - Debatten nur wenig.

Sie leben und arbeiten gewissermaßen in einem Zangengriff: auf der

einen Seite drücken steigende Kosten, auf der anderen Seite werden

immer neue Forderungen aufgemacht, von der Gesellschaft, von Brüssel

und Berlin. Es geht um mehr Tierwohl, weniger Nitrate in den Böden

und im Grundwasser, weniger Geruchsbelästigung und, und, und. Dabei

gerät völlig aus dem Blick, dass die Landwirtschaft, dass

Hunderttausende Bauern, egal ob vorwiegend konventionell oder

"biologisch" wirtschaftend, jeden Tag zuverlässig die Bevölkerung mit

guten Lebensmitteln versorgen. Essen und Trinken ist in kaum einem

Land vergleichsweise so preiswert wie hierzulande. Das liegt auch am

brutalen Preiskampf, den sich die großen Lebensmittelhandelskonzerne

liefern. Auf Kosten der Landwirte und Nahrungsmittelproduzenten. Mehr

Fairness, Vernunft und Verantwortung wären notwendig. Von allen

Beteiligten.







