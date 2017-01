Handytarife vergleichen und bis zu 368 Euro pro Jahr sparen (FOTO)

IT & Hardware & Software & TK

Verbraucher, die den individuell günstigsten Handytarif suchen,

müssen nach wie vor ihr eigenes Nutzungsverhalten analysieren. Je

nach benötigten Telefonminuten, SMS und Datenvolumen zum Surfen im

mobilen Internet, spart der Vergleich verschiedener Tarife mehrere

hunderte Euro im Jahr. Vielsurfer sparen sogar bis zu 368 Euro.* Der

günstigste Datentarif für Tablet- oder Surfstick-Nutzer kostet

verglichen mit dem teuersten effektiv bis zu 122 Euro weniger.



"Verbraucher erkennen anhand ihrer drei letzten Handyrechnungen,

welcher Nutzertyp sie sind und welche Leistungen sie wirklich

benötigen", sagt Andreas Quauke, Geschäftsführer für den Bereich

Mobilfunk beim Vergleichsportal CHECK24.de.



Nutzungsverhalten entscheidet über passenden Tarif -

Angebotsvergleich spart bis zu 368 Euro p. a.



Die Preise für Handytarife unterscheiden sich nicht nur zwischen

verschiedenen Anbietern, sondern werden maßgeblich vom eigenen

Nutzungsverhalten bestimmt.



Mobilfunkkunden, die weniger als 100 Minuten im Monat telefonieren

und nicht im mobilen Internet surfen, schließen bereits ab effektiv

33 Cent pro Monat einen Handyvertrag ab. Im Vergleich zum teuersten

Anbieter sparen sie damit rund 221 Euro pro Jahr. Noch größer ist die

Ersparnis für Verbraucher, die eine Flatrate für Telefon und SMS

sowie fünf Gigabyte Datenvolumen im Monat benötigen: Sie sparen durch

den Angebotsvergleich bis zu 368 Euro im Jahr.



Sparpotenzial bei Datentarifen für Tablets und Surfsticks von bis

zu 122 Euro p. a.



Zwischen dem günstigsten und dem teuersten Angebot für Datentarife

mit einem Gigabyte Surfvolumen liegt eine Ersparnis von 122 Euro pro



Jahr. Tablet- oder Surfstick-Nutzer zahlen für diese Leistung im

besten Fall rund fünf Euro im Monat. Tipp: Schon für knapp zwei Euro

mehr im Monat verdreifachen sie ihr Datenvolumen (drei Gigabyte).

Hier spart der Tarifvergleich knapp 90 Euro.



*Alle genannten Preise sind Effektivpreise. Diese berücksichtigen

alle innerhalb der ersten 24 Monate anfallenden Kosten und

Vergünstigungen. Stand: 08.12.2016, alle Angaben ohne Gewähr;

Tabellen mit weiteren Ergebnissen unter: http://ots.de/Ae0KO



