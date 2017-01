Tiptop Sanierung München über Wohnungssanierungen in Bayern

Tiptop Sanierung München https://www.tiptop-sanierung-muenchen.de/ bietet nicht nur Kernsanierungen von Wohnung, Haus und Bad an, sondern auch eine ausführliche und kompetente Beratung und das alles aus einer Hand, d.h. von einem Anbieter und damit einem Ansprechpartner und Vertragspartner. Geschäftsführer Herbert Koczy im Interview mit Peter Bergmann zum Thema über die Vorteile, alle Gewerke unter einem Hut zu bekommen.

Peter Bergmann: Herr Koczy, Sie sind darauf spezialisiert, komplette Wohnungssanierungen https://www.tiptop-sanierung-muenchen.de/wohnungssanierung-wohnungsrenovierung/ und Haussanierungen durchzuführen. Sie bieten alle Gewerke aus einer Hand an. Wie kommt das bei Ihren Kunden an? Sind diese eher skeptisch, ob das gut geht oder vielmehr froh und erleichtert, dass sie sich nicht mit vielen Handwerksfirmen herumschlagen müssen?

H.K.: Das zweite ist eindeutig ist der Fall. Ich muss sagen, dass ich über die Jahre in München und Region München die Erfahrung gemacht habe, dass immer mehr Kunden, die eine Wohnungssanierung oder Haussanierung https://www.tiptop-sanierung-muenchen.de/haussanierung-hausrenovierung/ wünschen, viel Wert darauf legen, dass sie einen Ansprechpartner für alle Gewerke haben. Besonders wenn es um die Bäder bei einer Komplettrenovierung geht, Allein dabei werden alle Gewerke gebraucht, wie Heizung & Sanitär, Elektroinstallationen sowie Malern und Fliesenlegen, ggf. spielt auch Trockenbau.

Peter Bergmann: Herr Koczy, Sie bieten darüber hinaus eine professionelle Beratung im Bezug auf Hausrenovierungen und Wohnungssanierungen an. Nehmen viele Kunden dies in Anspruch?

H.K.: Absolut. Eine Beratung ist aus zwei Gründen wichtig: Dabei wird die Beziehung zu dem (potentiellen) Kunden aufgebaut und man kann sich als Profi entsprechend vorstellen. Darüber hinaus bekommt der Kunde notwendige Informationen dazu, was bei seiner Wohnungssanierung aus fachmännischen Gründen gemacht werden muss und was eher in seinen Wunschbereich fällt. So kann ein optimaler Kostenvorschlag gemacht werden, der keine Überraschungen bietet und am Ende ist ein solides Renovierungs-Endergebnis ermöglicht.

Peter Bergmann: Haben Sie einen Tipp für unsere Leser in München , die Ihre Wohnungssanierung oder Haussanierung selbst in die Hand nehmen wollen?

H.K.: Wenn es bei der Wohnungssanierung oder Haussanierung um Streichen oder Bodenverlegen geht, kann man nicht wirklich viel falsch machen, was dann doch teuer vom Fachmann repariert werden muss. Aber wenn eine Badsanierung geplant ist, dann würde ich mich auf jeden Fall gut beraten lassen, was wirklich dabei gemacht werden muss. Werden neue Wasserleitungen gebracht oder eine Elektrik usw.

Peter Bergmann: Ich bedanke für das Gespräch und wünsche Ihnen in 2017 weiterhin viel Erfolg bei Ihren Wohnungssanierung oder Haussanierung in München.

H.K.: Vielen Dank.

Über TipTop Sanierung München:

Wir stehen für Fachkompetenz im Bereich Kernsanierungen und speziell Wohnungssanierungen und Haussanierungen in München und in der Region München. Wir sanieren mit dem Ziel, dass Sie sich danach wohl fühlen und Ihre Wünsche, alle erfüllt worden sind. Wir begleiten Sie als Partner von Anfang bis zur Ende. Unser Know-How und unsere Erfahrung sind Ihr Vorteil. Besuchen Sie unsere Internetseite www.tiptop-sanierung-muenchen.de und informieren Sie sich über unsere Sanierungsprojekte.

Tiptop Sanierung München wir sanieren und renovieren in TipTop Qualität zu fairen Preisen- alle Gewerke einer Hand. Rufen Sie uns an für ein Angebot.

