Kölln Müsli Knusper Apfel-Mohn

Unser Müsli des Jahres 2017

(LifePR) - Frei nach dem Motto ?Mohntage sind die schönsten Tage? präsentiert Kölln sein neuestes Müsli des Jahres ? Kölln Müsli Knusper Apfel-Mohn. In dieser Müsli-Mischung überzeugen gebackene, angenehm fruchtig schmeckende Knusper-Stücke mit Mohn in der Kombination mit erfrischenden Apfelstückchen.

Mit diesem Müsli setzt Kölln die Erfolgsstory des kreativen Ansatzes ?Unser Müsli des Jahres? zu dessen 10-jähriges Jubiläum fort. Denn seit 2007 haben viele innovative Kreationen wie Kölln Müsli Schoko Kirsch, Knusper Schoko&Keks oder Joghurt Zitrone für Begeisterung bei den Müsli-Liebhabern gesorgt und damit einen festen Platz im Müsli-Regal belegt.

Gut zu wissen:

Wie gelangt der Mohn ins Müsli?

Ob im Garten oder auf Wiesen und Feldern: Mit einer Vielfalt an Blütenfarben und ?formen kündigen die farbenfrohen Mohnblüten den Beginn des Sommers an. Sind sie verblüht, bilden sich die typischen Kapseln aus, in denen sich die Saat befindet.

Nach sorgfältiger Ernte und Aufbereitung schmeckt Mohn-Saat auf dem Frühstücksbrötchen oder als Backzutat ebenso lecker wie in süßen Hauptgerichten oder Desserts. Gut erkennbar an den dunklen Pünktchen ist der Mohn in die Knusper-Stücke von Kölln Müsli Knusper Apfel-Mohn eingebacken und verleiht ihnen so seine typisch nussige Note.

500 g Kölln Müsli Knusper Apfel-Mohn sind in einer Faltschachtel mit einem Innenbeutel, der eine Barriereschicht aufweist, verpackt. Der EVP beträgt ? 2,99.

Apfel-Mohn-Taler

Zutaten für 12 Stück:

Für den Teig:

250 g Magerquark

1 Ei (Gew.-Kl. M)

5 EL Mazola® Keimöl

100 g Zucker

1 Prise Salz

340 g Weizenmehl (Type 405)

1 Päckchen Backpulver

Für die Füllung:

3 Äpfel (z.B. Elstar)

2 EL Zitronensaft

250 ml klarer Apfelsaft

1 Packung Puddingpulver

mit echter Vanille



60 g Zucker

Für die Streusel:

160 g Butter

30 g Weizenmehl (Type 405)

200 g Kölln Müsli Knusper Apfel-Mohn

Zubereitung:

Quark, Ei, Mazola®, Zucker, Salz und die Hälfte des Mehls verrühren. Restliches Mehl mit Backpulver mischen und unter die Masse kneten. Teig auf bemehlter Fläche zur Rolle formen und in 12 Scheiben schneiden. Diese nacheinander rund (Ø 10-12 cm) ausrollen. Mit Abstand auf ein mit Backpapier ausgelegtes Backblech legen.

Für die Füllung Äpfel schälen, entkernen, in kleine Stücke schneiden und mit Zitronensaft beträufeln. 125 ml Apfelsaft im Topf erhitzen. Zucker mit Puddingpulver vermischen und mit dem restlichen Apfelsaft glatt rühren. Puddingspulvermischung in den kochenden Apfelsaft einrühren, erneut aufkochen und 1-2 Minuten unter Rühren weiterkochen lassen. Die Apfelstücke in die Puddingmasse geben und etwas abkühlen lassen.

Butter schmelzen und mit Weizenmehl und Kölln Müsli mischen. Apfel-Puddingmasse und Streusel auf den Talern verteilen und backen. Vor dem Essen etwas abkühlen lassen.

Ober/Unterhitze: 200 °C

Umluft: 180 °C

Backzeit: 15 - 20 Minuten

Zubereitungszeit: ca. 40 Minuten





Peter Kölln GmbH&Co. KGaA

