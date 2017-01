Frauen in Führungspositionen: Eine Frau als Chef

Als weibliche Verwaltungs-Führungskraft Barrieren überwinden

(PresseBox) - Auch wenn die weibliche Gleichstellung heute in aller Munde ist, sieht es in der Realität anders aus. Schon die Tatsache, dass so viel darüber gesprochen werden muss, zeigt, dass wir weit davon entfernt sind.

Obwohl Frauen im öffentlichen Dienst genauso gut ausgebildet sind wie ihre männlichen Kollegen, sind sie weiterhin in mittleren und oberen Führungspositionen unterrepräsentiert. Trotz ihrer exzellenten Qualifikationen, ihrer sozialen als auch emotionalen Kompetenzen und ihrer Einsatzbereitschaft, müssen Frauen weiterhin um ihre Anerkennung kämpfen. Woran liegt das? Viele männliche Arbeitgeber schreiben Frauen häufig mangelndes Selbstbewusstsein, schlechte Selbstdarstellung sowie fehlende Durchsetzungsfähigkeit zu und betrachten sie für eine Führungsposition als nicht geeignet ? unabhängig, ob diese Einschätzung der Realität entspricht oder nicht. Aktuelle Forschungsergebnisse weisen darauf hin, dass Führungseigenschaften nicht eine Frage des Geschlechts, sondern der Persönlichkeit sind und Frauen sowie Männer gleichermaßen für eine Führungsposition geeignet sind.

Sind Frauen endlich in einer Führungspositionen angekommen, haben sie es oft deutlich schwerer, sich in der von Männern dominierten Organisation durchzusetzen. Es stellt sich die Frage nach dem Warum. Warum können sie sich in neuen Führungspositionen nur schwer behaupten? Warum verpassen Frauen Karriere-Chancen und stehen sich teilweise selber im Weg?

Der öffentliche Dienst ist bestrebt, Frauen auf ihrem Weg in die Führungsposition zu unterstützen. Dieses Seminar ist als Einstieg in die Thematik konzipiert und richtet sich an Frauen, die eine Führungsposition kürzlich übernommen haben oder übernehmen wollen, bzw. Frauen, die bereits eine leitende Position innehaben und neue Impulse setzen wollen.

Dieses Seminar beinhaltet auch ein Einzelberatungsgespräch mit der Trainerin.

Themenüberblick:

Begrüßung und Einführung

Der erste Eindruck: Was wirklich zählt



Aufstiegskompetenz: Ein Zusammenspiel aus Aufgabe, Auftreten und Akzeptanz

Mein persönliches Rollenverständnis als Führungskraft

Zielklarheit und authentischer Führungsstil

Frauen- und Männersprache: Wieso wir uns oft nicht verstehen

7 Schritte für klare Kommunikation

Führen Frauen anders als Männer?

Erfolg braucht Strategie

Typisch weibliche Stolperfallen überwinden

Grenzen setzen, klare Ansagen machen und ?Nein-Sagen?

Delegieren ? Vertrauen leben, loslassen können

Erfahrungsaustausch und Fallbeispiele

Selbstreflexion: Wo stehe ich, wo will ich hin?

Am 1. und 2. Seminartag ab 16:00 Uhr in Teilgruppen:

Selbstreflexion in Einzel- und Gruppenarbeit

Parallel werden für jede Teilnehmerin/jeden Teilnehmer ein Einzelberatungsgespräch von ca. 30 Minuten mit der Trainerin abgestimmt. Sie haben die Möglichkeit, individuelle Themen zu besprechen.

Seminarzeiten:

1. Tag, 12:00 Uhr - 18:00 Uhr

2. Tag, 08:30 Uhr - 18:00 Uhr

3. Tag, 08:30 Uhr - 16:00 Uhr

Heidrun Rösch, Aufgewachsen im Ruhrgebiet, sie hat nach der mittleren Reife eine kfm. Ausbildung abgeschlossen, das Abendgymnasium besucht und als Assistentin in der Geschäftsführung einer Akademie gearbeitet. Dort packte sie weiterer Bildungshunger, sie qualifizierte sich zur zertifizierten Seminartrainerin in den Kompetenzfeldern Erwachsenenbildung, Personalentwicklung und Coaching. Seit 1986 ist sie selbständige Trainerin und führt Trainings und Beratungen für Unternehmen, den öffentlichen Dienst und wissenschaftliche Institutionen durch.

Zeitraum: 21.02.2017 12:00 Uhr - 23.02.2017 16:00 Uhr







