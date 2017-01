Die digitale Revolution? die Konsequenzen für Management und HR

Die?digitale Revolution? verändert etablierte Strukturen und stellt Geschäftsmodelle in Frage

(PresseBox) - Wie soll sich das Management auf die Veränderungen einstellen? Und welche Konsequenzen ergeben sich daraus für das Personalwesen? Antworten gibt im folgenden Interview Andreas Wartenberg, Geschäftsführer Hager Unternehmensberatung GmbH

Industrie 4.0, Vernetzung und Digitalisierung nehmen immer mehr an Fahrt auf. Worauf müssen sich Unternehmen einstellen und wie sollen sie darauf reagieren?

Zunächst gilt es zu eruieren, ob diese Themen das jeweilige Unternehmen voranbringen, ob es Chancen oder neue Möglichkeiten bringen, oder aber Gefahren oder Risiken in sich birgt. Hierzu sollten Unternehmen grundsätzlich über die Möglichkeiten und Ausprägungen von Industrie 4.0, Vernetzung und Digitalisierung informiert sein. Als Grundsatz sollte jedoch gelten: Nicht alles, was digitalisiert werden kann, muss digitalisiert werden. Für ein Unternehmen, das digitalisiert, stellt sich noch immer die Frage, was man mit den daraus gewonnenen Ergebnissen- nämlich neuen Informationen - tut.

Welche Qualifikationen sind im Unternehmen erforderlich, um die ?digitale Revolution? nicht nur zu überleben, sondern auch ihre Chancen zu nutzen? Welche neuen Anforderungen kommen auf die Führungskräfte zu?

Führungskräfte müssen sich künftig noch stärker darauf einstellen, in einer technologisierten und computergestützten Welt zu arbeiten. Dies gilt im Übrigen für Führungskräfte gleichermaßen wie für Mitarbeiter. Der Umfang, mit Software und Programmen - seien es Analyse- oder Steuerungssystem - umzugehen, wird einen immer größeren Prozentsatz der Tätigkeit ausmachen.

Welche Konsequenzen ergeben sich hierdurch für die Mitarbeiterauswahl und die Mitarbeiterentwicklung?

Natürlich kann man jetzt darauf abzielen, nur noch Mitarbeiter einzustellen, die sich mit derartigen Umgebungen ? Analyse-Tools in der softwaregesteuerten Welt oder dem IT-gestützten Fließband und Produktionsarbeitsplatz - auskennen. Allerdings ist es nicht einfach, diese Mitarbeiter zu finden, denn auch alle anderen Unternehmen stehen vor der gleichen Herausforderung. Deshalb ist bei der Mitarbeiterauswahl stark darauf zu achten, dass Mitarbeiter die Möglichkeit und Kompetenz sowie die Bereitschaft und Motivation haben, sich immer mehr mit der digitalen Welt und ihren Instrumenten vertraut zu machen. Dies ist ein Thema der ständigen Weiterentwicklung.



Natürlich muss auch die Mitarbeiterentwicklung darauf abstimmt sein, dass auch mehr Technologien in die Ausbildung und Weiterbildung einfließen.

Die Digitalisierung wird in vielen Unternehmen einen grundlegenden Strategiewechsel erzwingen. Wie gelingt es, in dieser kritischen Situation Menschen und Strategie aufeinander abzustimmen?

Der Strategiewechsel eines Unternehmens aufgrund neuer Technologien sollte durch das Unternehmen selbst bestimmt werden. Wenn dies der Fall ist, hat man auch die Möglichkeit, die Menschen durch ein Change Management in die Zukunft zu begleiten. Dies bedeutet, dass die Mitarbeiter frühzeitig eingebunden und auf den Weg in die Zukunft mitgenommen werden können. Bei einem von außen auferlegten Strategiewechsel ist ein begleitendes allmähliches Change Management deutlich schwieriger. Hierbei muss stärker auf das Thema Kommunikation gesetzt werden als auf das Thema Change Management. Wobei das eine ohne das andere nicht funktioniert. Es muss in beiden Fällen klar kommuniziert werden, warum, wieso und weshalb welche Strategiewechsel und welche Richtung eingeschlagen werden und was erforderlich wird, um die gesteckten Ziele zu erreichen.

Andreas Wartenberg ist seit knapp 25 Jahren als Personalberater tätig und besetzt Management-Positionen in der Technologiebranche sowie in weiteren Branchen. Bevor Andreas Wartenberg 2008 als Geschäftsführer zur Hager Unternehmensberatung kam, hat er nationale und internationale Teams aufgebaut und geleitet. Er verfügt über ein breites Erfahrungsspektrum im Bereich strategischer Entwicklung und Positionierung von Personalberatungen. Darüber hinaus ist er einer der angesehensten Berater rund um das Thema Digitalisierung in Unternehmen.

Seit Anfang 2015 ist die Hager Unternehmensberatung Partner von Horton International, einem der internationalen Marktführer im Executive Search Bereich. Andreas Wartenberg hat die Position des Chairman of the Board der Horton Group International inne.





Die Hager Unternehmensberatung ist Partner von Horton International und bietet ihren Kunden weltweit an über 40 Standorten in den global wichtigsten Wirtschaftsregionen Lösungen rund um den Arbeitslebenszyklus an: Employment Lifecycle Solutions®.

Diese zielgerichteten Lösungen rund um den Arbeitslebenszyklus finden ihre Entsprechung in unseren einzelnen Unternehmensbereichen: Bei der Platzierung der passenden Kandidaten, bei der Evaluierung der Mitarbeiterpotenziale, bei der Entwicklung, um die persönlichen Mitarbeiterfähigkeiten weiterzuentwickeln, bis hin zur Begleitung bei individuellen Veränderungsprozessen.

Mit gut 80 Mitarbeitern in kleinen, spezialisierten Teams, einem voll digitalisierten Workflow und über 20 Jahren Erfahrung in der Technologiebranche sowie weiteren innovativen Märkten verbindet die Hager Unternehmensberatung Leistungsfähigkeit und Prozessqualität der Branchengrößen mit der Geschwindigkeit und Flexibilität eines Start-ups.

Die Hager Unternehmensberatung gehört zu den Top 15 Personalberatungen in der DACH Region.





Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Die Hager Unternehmensberatung ist Partner von Horton International und bietet ihren Kunden weltweit an über 40 Standorten in den global wichtigsten Wirtschaftsregionen Lösungen rund um den Arbeitslebenszyklus an: Employment Lifecycle Solutions®.

Diese zielgerichteten Lösungen rund um den Arbeitslebenszyklus finden ihre Entsprechung in unseren einzelnen Unternehmensbereichen: Bei der Platzierung der passenden Kandidaten, bei der Evaluierung der Mitarbeiterpotenziale, bei der Entwicklung, um die persönlichen Mitarbeiterfähigkeiten weiterzuentwickeln, bis hin zur Begleitung bei individuellen Veränderungsprozessen.

Mit gut 80 Mitarbeitern in kleinen, spezialisierten Teams, einem voll digitalisierten Workflow und über 20 Jahren Erfahrung in der Technologiebranche sowie weiteren innovativen Märkten verbindet die Hager Unternehmensberatung Leistungsfähigkeit und Prozessqualität der Branchengrößen mit der Geschwindigkeit und Flexibilität eines Start-ups.

Die Hager Unternehmensberatung gehört zu den Top 15 Personalberatungen in der DACH Region.





Dies ist eine Pressemitteilung von

Hager Unternehmensberatung GmbH

Datum: 23.01.2017 - 08:23

Sprache: Deutsch

News-ID 1447103

Anzahl Zeichen: 5703

Kontakt-Informationen:

Firma: Hager Unternehmensberatung GmbH

Stadt: Frankfurt





Diese Pressemitteilung wurde bisher 86 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung