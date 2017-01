Trendwende bei den Spitzenmieten im Einzelhandel

(ots) - Der Vermietungsmarkt für Einzelhandelsimmobilien

ist im abgelaufenen Jahr von einem zurückhaltenden Handel geprägt

gewesen. Die Konsequenz: Erneut ging der Flächenumsatz im Vergleich

zum Vorjahr zurück. So setzte der Markt nach JLL-Angaben bei 1.070

Deals 487.000 m² um - rund 7 % weniger als im Vorjahr und mit rund 15

% deutlich unter dem 5-Jahres-Schnitt von 569.000 m². Da die Anzahl

der Abschlüsse konstant blieb, waren sie im Umkehrschluss

durchschnittlich deutlich kleiner als im Vorjahr. Den besten Umsatz

des Jahres erzielte dabei das Abschlussquartal mit 134.000 m². Mit

284 wurden zwischen Oktober und Dezember auch die meisten Verträge

abgeschlossen.



Zugleich stagnieren die Spitzenmieten in den Big 10. Seit Ende

2013 hatte das Wachstum im Jahresschnitt 6,8 % betragen. Doch in den

vergangenen zwölf Monaten hat der Markt in dieser Hinsicht deutlich

an Dynamik verloren. Im abgelaufenen Jahr waren es nur noch 1,2

Prozent. Noch deutlicher fällt die Konsolidierung mit Blick auf die

185 größten Städte in Deutschland aus: Hier stiegen die Mieten 2016

nur noch um 0,1 %.



2016 war gut zu sehen, dass Handelsketten derzeit sehr genau

prüfen, bevor sie sich an einen Standort binden. Das gilt vor allem

für Textilhändler. Dadurch entstehen aber auch Lücken und somit

Chancen für andere Branchen wie Gastronomie und Gesundheit/Beauty.

Für das kommende Jahr rechnet JLL damit, dass der Markt erneut

kämpfen muss, um seine Dynamik zu erhalten. In einzelnen Standorten

kann es sogar dazu führen, dass die Spitzenmieten erstmals seit

langem wieder zurückgehen.



Aktueller Spitzenreiter ist die Kaufingerstraße in München mit 360

Euro pro Quadratmeter im Monat. Dahinter folgt Berlins

Tauentzienstraße mit 350 Euro. Die Frankfurter Zeil belegt mit 310

Euro den dritten Platz. Es folgen die Königsallee (Düsseldorf/290



Euro), die Spitalerstraße (Hamburg/280 Euro), die Schildergasse

(Köln/255 Euro) und die Königstraße (Stuttgart/250 Euro).



Stabil zeigte sich bei der Vermietung der Anteil der

Big-10-Städte, die 2016 rund 180.000 m² umsetzen und damit einen

Anteil von 37 % am Gesamtvermietungsvolumen hatten. In den

vergangenen fünf Jahren hatte sich dieser Wert zwischen 33 % und 39 %

bewegt. Primus war dank eines starken Schlussquartals die Hauptstadt

Berlin, die insgesamt 36.000 m² verbuchte. Sie war vor allem

Ausgangspunkt für viele internationale Marken, die nun auch auf dem

deutschen Markt Fuß fassen wollen. Dazu zählten im letzten Quartal

der britische Modehändler Topshop sowie das Label Samsøe. Hinter

Berlin landete Frankfurt mit 28.000 m², wofür vor allem mehrere

Projektentwicklungen wie der Neubau Zeil 111 oder der Umbau der

Kaiserpassage verantwortlich waren. Die Bronzemedaille geht für das

abgelaufene Jahr mit 27.000 m² an Stuttgart, das sein bestes Ergebnis

der vergangenen fünf Jahre ablieferte.



Deutlich unter ihrem Langzeitschnitt blieben derweil die

Großstädte Hamburg (20.000 m²), Köln (17.000 m²) und Düsseldorf

(15.500 m²). Dabei erzielte die Domstadt mehr als die Hälfte seines

Umsatzes im letzten Quartal 2016.



Ein innerbayerisches Kopf-an-Kopf-Rennen lieferten sich derweil

München mit 13.300 m² und Nürnberg 13.100 m². Während München

signifikante Großabschlüsse fehlen, verzeichnete Nürnberg gleich fünf

für den Markt relativ große Anmietungen.



In allen Standorten setzte sich der Trend zu kleineren und

mittelgroßen Flächen fort. Drei Viertel aller Anmietungen entfielen

auf diese Größenordnungen. Zugleich zeichnete sich 2016 eine

Verschiebung bei den Nutzern ab. Spitzenreiter Textilien mietete nur

noch für 260 Mal an - nach 292 Abschlüssen im Vorjahr. Zugleich

stockte der Bereich Gastronomie seinen Anteil um 40 Abschlüsse auf

219 auf. Auch die Gesundheit- und Beautybranche legte um 20

Abschlüsse zu und kommt für das Gesamtjahr auf 84.



Das wirkt sich auf die Verteilung beim Flächenumsatz aus: Lag der

Textilanteil 2014 noch bei 40 %, so ging er über 37 % im Vorjahr

aktuell 33 % zurück. Die Gastronomie etablierte sich derweil bei rund

20 % und verkürzte den Rückstand so kontinuierlich. Viel spricht

dafür, dass dieser Trend anhält. So haben nationale und

internationale Konzepte bereits ihre Expansion angekündigt - darunter

die vegane Kette Alge oder die auf Süßspeisen spezialisierte US-Marke

Cinnabon. Auch Unternehmen aus dem Segment Gesundheit/Beauty sind auf

Expansionskurs und steigerten ihren Flächenumsatz um die Hälfte von

10 % auf 15 %. Neben den großen Drogerieketten nahmen vor allem

bundesweite Fitness Studios wie McFit und Fitness First große Flächen

ab.







