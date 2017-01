Hörbuch-Tipp: "Der Kreis der Rabenvögel" von Kate Mosse - Historischer Thriller um eine faszinierende Heldin und dunkle Geheimnisse

Die britische Schriftstellerin Kate Mosse reist mit ihren Lesern

liebend gern und sehr erfolgreich zurück in die Vergangenheit. Schon

ihr erster Roman "Das verlorene Labyrinth" war ein Weltbestseller,

drei weitere folgten. Ab sofort (23.01.) können Sie sich ihr neues

Meisterwerk "Der Kreis der Rabenvögel" anhören: einen unheimlich

spannenden historischen Thriller mit Gänsehauteffekt. Oliver Heinze

mit unserem Audible-Hörbuchtipp der Woche.



Sprecher: England, 1912: Connie lebt zurückgezogen mit ihrem

Vater, einem Tierpräparator, in der Nähe eines kleinen Fischerdorfes.

Seit einem Sturz vor vielen Jahren sind ihre Kindheitserinnerungen so

gut wie ausgelöscht. Manchmal kommt ihr aber plötzlich etwas in den

Sinn - zum Beispiel ein Gedicht, das sie in der Schule auswendig

lernen musste:



O-Ton 1 ("Der Kreis der Rabenvögel", 0:16 Min.): "'Denn wenn der

Glocke Ton entflieht / Zur Stund der Mitternacht / Ein Zug

verfluchter Seelen zieht / Gespenstisch durch die Nacht.' -Connie

versucht, die Erinnerung festzuhalten, aber wie immer verblasst sie

zu Rauch, ehe sie sie fassen kann."



Sprecher: Auch ihr Vater ist keine große Hilfe: Connie ahnt zwar,

dass er ihr etwas verheimlicht, aber er verweigert standhaft jegliche

Auskunft. Darüber hinaus fühlt sie sich auch immer öfter beobachtet

und verfolgt - und eines Tages entdeckt sie in den Sümpfen etwas

Sonderbares:



O-Ton 2 ("Der Kreis der Rabenvögel", 0:12 Min.): "Zuerst sah

Connie nichts Ungewöhnliches. Dann verharrten ihre Augen auf etwas

Buntem im Schilf. Stoff. Ein blauer, doppelt gesäumter Wollmantel

trieb im Brackwasser."



Sprecher: Und als sie kurz darauf eine Leiche findet, holt die

Vergangenheit Connie, ihren Vater und einige bis dahin völlig

unbescholtene Bürger auf ziemlich grausame Art und Weise wieder ein.





O-Ton 3 ("Der Kreis der Rabenvögel", 0:17 Min.): "Sie fügte die

bruchstückhaften Äußerungen ihres Vaters zusammen, dachte an seinen

schrecklichen Zusammenbruch in den letzten Wochen - und daran, auf

welche Weise jetzt ein Geheimnis nach dem anderen ans Tageslicht

drang, obwohl er so viele Jahre geschwiegen hatte, und das alles

schien nur einen Schluss zuzulassen."



Sprecher: Welchen dunklen Geheimnissen Connie auf der Spur ist,

können Sie sich ab sofort im von Tanja Geke unheimlich spannend

gelesenen Audible-Hörbuch "Der Kreis der Rabenvögel" anhören.

Gänsehaut pur ist garantiert.



Wenn Sie auf historische Thriller stehen, dann sollten Sie sich

"Der Kreis der Rabenvögel" von Kate Mosse auf keinen Fall entgehen

lassen. Einfach mal auf Audible.de klicken: Dort können Sie sich das

schaurig-schöne Hörbuch ab sofort (ab 23. Januar) herunterladen.



Datum: 23.01.2017 - 09:00

