Ursachen für Rückenschmerzen bei Kids

Ärzte machen Lebensstil verantwortlich

(firmenpresse) - sup.- Früher die Ausnahme, heute fast schon die Regel: Rückenschmerzen sind inzwischen bei Kindern und Jugendlichen ein weit verbreitetes Phänomen mit steigender Tendenz. Verantwortlich hierfür machen Ärzte vor allem den modernen Lebensstil. Laut einer bundesweiten Forsa-Umfrage unter hundert Kinder- und Jugendärzten wird von den Medizinern mit 98 Prozent als Hauptursache für Rückenleiden mangelnde Bewegung in der Freizeit genannt und mit 95 Prozent zu viel Zeit, die vor digitalen Medien verbracht wird. Eine Bestätigung von 91 Prozent erhält zudem die Vermutung, dass Eltern die motorische Entwicklung ihres Nachwuchses zu wenig anregen. Die Ärzte appellieren deshalb an die Erziehungsberechtigten, bewegungsfreudige Vorbilder für ihre Kinder zu sein. Sie sollten von klein auf mit ihren Sprösslingen gemeinsame körperliche Aktivität entfalten. Anregungen hierzu finden Eltern z. B. auf dem von Experten entwickelten Ratgeber-Portal www.komm-in-schwung.de.





Weitere Infos zur Pressemeldung:

http://www.supress-redaktion.de



Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Supress

Redaktion Ilona Kruchen

Dies ist eine Pressemitteilung von

Supress

PresseKontakt / Agentur:

Supress

Ilona Kruchen

Alt-Heerdt 22

40549 Düsseldorf

redaktion(at)supress-redaktion.de

0211/555548

http://www.supress-redaktion.de



Datum: 23.01.2017 - 10:25

Sprache: Deutsch

News-ID 1447143

Anzahl Zeichen: 1046

Kontakt-Informationen:

Firma: Supress

Ansprechpartner: Ilona Kruchen

Stadt: Düsseldorf

Telefon: 0211/555548





Diese Pressemitteilung wurde bisher 97 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung