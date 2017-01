Die AHAB-Akademie vergibt insgesamt drei Stipendien in diesem Jahr

Die Förderung von Personen und Initiativen für die Gesundheitsbranche steht im Mittelpunkt der Stipendienvergabe. Innerhalb von 12 Monaten können die Stipendiaten alle Aus- und Fortbildungen der AHAB-Akademie kostenlos besuchen.

(firmenpresse) - Die gesellschaftlichen Rahmenbedingungen für Impulse zur nachhaltigen Umsetzung eines gesundheitsorientierten Lebensstils sind so gut wie nie zuvor. Dennoch tauchen in den Angeboten für Privatpersonen und Lebenswelten wenig neue Ansätze, Initiativen und Projektideen auf. Dabei gibt es vielfältige Möglichkeiten neue gesellschaftliche Trends mit kreativen Angeboten der Gesundheitsförderung zu verbinden.



Die AHAB-Akademie möchte daher kluge und kreative Köpfe fördern und damit durch ihre Mission „Menschen gesünder machen“ neue Netzwerke entstehen lassen. Die Akademie will Personen und Initiativen fördern, die in der Gesundheitsförderung und Prävention Projekte planen, welche Menschen nachhaltig helfen gesünder zu werden. Damit das zum Erfolg führt, können die Stipendianten mit der Teilnahme an den Aus- und Fortbildungen das notwendige Rüstzeug an die Hand bekommen. Die Bewerbungsfrist läuft noch bis zum 31. März 2017.



www.ahab-akademie.de/stipendium







Über die AHAB-Akademie GmbH:

Die AHAB-Akademie GmbH ist ein staatlich anerkannter Anbieter für Aus- und Fortbildungen in der Gesundheitsbranche. Mit über 12 Jahren Erfahrung bietet sie ein vielfältiges Angebot in den Bereichen der Gesundheitsförderung und Prävention. Die AHAB-Akademie mit Hauptsitz in Berlin und der Zweigstelle in Köln veranstaltet über 80 Angebote deutschlandweit.



Folgende Fachbereiche werden angeboten:

Gesundheitsberatung und Coaching | Sport und Fitness | Ernährung | Stressbewältigung und Entspannung | Kindergesundheit | Gesundheitsförderung im Alter | Mitarbeiter- & Firmengesundheit



AHAB-Akademie GmbH, Grünauer Str. 3, 12557 Berlin

www.ahab-akademie.de



AHAB-Akademie

Claudia Böttcher

Email: boettcher(at)ahab-akademie.de

Telefon: 030 / 98 60 1997 0



