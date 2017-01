Eine Ausstellung mit Höhenflugcharakter

Photoausstellung “Schmetterlinge der Region Antalya” auf der Seilbahnstation des 2.365 m hohen Olympos, 23 Januar bis 23 Mai 2017

(firmenpresse) - Aufgrund der klimatischen Bedingungen kann man in Antalya den Schmetterlingen fast während des ganzen Jahres bei ihrem Flug zuschauen.

Insgesamt haben wir in unserer Region 182 Spezies verzeichnet, drei davon sind endemisch.



Damit übertrifft Antalya an Artenreichtum europaweit viele Länder.



Während hier 180 Arten gezählt wurden, sind dies in Irland lediglich 28, in Großbritannien 55, Norwegen 99, Schweden 107, Finnland 116, Portugal 118, Weißrussland 131, Polen 151, in Slowenien 167 und 179 in Rumänien.



In Zusammenarbeit mit einer Gruppe von Amateur Schmetterlingsforschern wurden die Schmetterlinge der Region erfasst und katalogisiert.

Dabei entstanden wunderschöne Nahaufnahmen, die die Schmetterlinge in ihrem natürlichen Lebensraum zeigen, der sowohl in der Nähe des Mittelmeeres als auch in den Höhenlagen des Taurusgebirges sein kann.



Erstmalig dient die Seilbahnstation des 2,365 m hohen Olympos (Tahtalı Dağı) als Ausstellungsort der „Schmetterlinge der Region Antalya“.



Der Olympos ist einer der wenigen so dicht am Meer gelegenen hohen Berge, quasi geht es vom „Meer zum Himmel“. Im Winter ist der Gipfel meist mit Schnee bedeckt, im Herbst verändert sich der Anblick je nach Sonneneinstrahlung und Wolken können zu fast jeder Jahreszeit ein Schauspiel bieten.



Die Talstation der 2007 in Betrieb genommenen Seilbahn befindet sich wenige Kilometer oberhalb von Kemer-Tekirova. Zwei Gondeln mit einer Kapazität von 80 Personen bringen die Besucher in 10 Minuten zur Gipfelstation. Die Olympos Seilbahn bietet modernste Seilbahntechnik nach Europäischen Sicherheitsstandards CEN und ist mit einer Streckenlänge von 4.350 m eine der längsten Luftseilbahnen der Welt. Die Seilbahn wurde unter den anspruchsvollen Baubedingungen der Doppelmayr/Garaventa Gruppe, dem weltweit führenden Unternehmen zur Planung und Realisierung von Seilbahnen, erbaut.



Die Ausstellung „Schmetterlinge der Region Antalya“ auf dem Gipfel des 2.365 m hohen Olympos Berges ist vom 23 Januar bis zum 23 Mai 2017 geöffnet.







Die Ausstellung zeigt Photographien der Amateur Schmetterlingsforscher Prof. Dr Olcay Yeğin, Gülten Yeğin, Cemal Yayla und Alperen Yayla.

Das Buch “Antalya Schmetterlinge” wurde von Nizamettin Şen für die Antalya Promotion Stiftung (ATAV) herausgegeben.



Antalya Kongress Büro ACB

