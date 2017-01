Totenschein für Johnny - die tapferen Witwen des 2. Weltkrieges spielen in diesem Roman die Hauptrolle

W. P. John erzählt in "Totenschein für Johnny" die rührende Geschichte einer von Krieg und Leid geplagten deutschen Familie.

"Totenschein für Johnny" von W. P. John

(firmenpresse) - 1944. Der von Deutschland mit verursachte 2. Weltkrieg nimmt eine jähe, von der Bevölkerung nicht vorhersehbare Wende. Die Fronten des Krieges verlagern sich nach Deutschland. Von allen Seiten fallen die Alliierten über das Land und die dort verbliebene Bevölkerung her. Deutsche Städte werden bombardiert und die Einwohner in Not, Angst und Schrecken versetzt. Sie fürchten in den Luftschutzkellern nicht nur um ihr eigenes Leben. Wie kann das eine junge Mutter mit Kleinkind überstehen? Ausgebombt, heimatlos, mittellos, auf der Flucht mit ihrem älteren Vater und zwei kleinen Kindern, auf der Suche nach einem Platz zum Überleben und der Hoffnung vielleicht irgendwann einen Neuanfang wagen zu dürfen. Ihr Mann und Johnnys Papa wurde Ende des Krieges mysteriös ermordet. Das Schicksal ist gnadenlos, gerade als die Familie in ihrer Heimat wieder Fuß fassen wollte, trifft sie ein furchtbarer Unfall den kleinen, noch nicht einmal 3 Jahre alten Johnny. Bringt die junge Frau die Kraft auf, das Pendel zwischen Leben und Tod zu beeinflussen?



Packende und auch verstörende Einblicke in die deutsche Geschichte wechseln sich in "Totenschein für Johnny" mit emotional und mitreißenden Textpassagen ab. Geschichtliche Fakten sind mit der rührenden Geschichte einer von Krieg und Leid geplagten deutschen Familie verbunden. W. P. John beschäftigt sich darin mit der Frage, welche Chancen Kinder während der Kriegszeit eingeräumt wurden. Herausgekommen ist eine eine typische Geschichte über die tapferen Witwen des 2. Weltkrieges, die unerschrocken damit begannen, ihre Heimat wieder aufzubauen.



"Totenschein für Johnny" von W. P. John ist ab sofort im tredition Verlag oder alternativ unter der ISBN 978-3-7345-4064-6 zu bestellen. Der tredition Verlag hat es sich zum wichtigsten Ziel gesetzt, jungen und unbekannten Autoren die Veröffentlichung eigener Bücher zu ermöglichen, aber auch Verlagen und Verlegern eine Kooperation anzubieten. tredition veröffentlicht Bücher in allen Medientypen, vertreibt im gesamten Buchhandel und vermarktet Bücher seit Oktober 2012 auch aktiv.





Alle weiteren Informationen zum Buch gibt es unter: www.tredition.de









Weitere Infos zur Pressemeldung:

http://www.tredition.de



Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Die tredition GmbH für Verlags- und Publikations-Dienstleistungen zeichnet sich seit ihrer Gründung 2006 durch eine auf Innovationen basierenden Strategie aus. Das moderne Verlagskonzept von tredition verbindet die Freiheiten des Self-Publishings mit aktiver Vermarktung sowie Service- und Produktqualität eines Verlages. Autoren steht tredition bei allen Aspekten der Buchveröffentlichung als kompetenter Partner zur Seite. Durch state-of-the-art-Technologien wie das Veröffentlichungstool "publish-Books" bietet tredition Autoren die beste, schnellste und fairste Veröffentlichungsmöglichkeit. Mit der Veröffentlichung von Paperbacks, Hardcover und e-Books, flächendeckendem Vertrieb im internationalen Buchhandel, individueller Autorenbetreuung und einem einmaligen Marketingpaket stellt tredition die Weichen für Ihren Bucherfolg und sorgt für umfassende Auffindbarkeit jedes Buches. Passende Publishing-Lösung hält tredition darüber hinaus auch für Unternehmen und Verlage bereit. Mit über 40.000 veröffentlichten Büchern ist tredition damit eines der führenden Unternehmen in dieser Branche.



Dies ist eine Pressemitteilung von

tredition GmbH

Leseranfragen:

Grindelallee 188, 20144 Hamburg

PresseKontakt / Agentur:





Datum: 23.01.2017 - 10:50

Sprache: Deutsch

News-ID 1447167

Anzahl Zeichen: 2404

Kontakt-Informationen:

Firma: tredition GmbH

Ansprechpartner: Nadine Otto

Stadt: Hamburg

Telefon: 040.41 42 778.00



Meldungsart:

Anmerkungen:



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung

Diese Pressemitteilung wurde bishermal aufgerufen.