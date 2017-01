un-heil - aufklärendes Sachbuch dokumentiert die Folgen von Beschneidungen für Jungen

Mario Lichtenheldt wirft in "un-heil" Licht darauf, wie oft Beschneidungen aus den falschen Gründen durchgeführt werden.

"un-heil" von Mario Lichtenheldt

(firmenpresse) - Eine Phimose muss nicht immer zu einer Beschneidung führen. Doch oft werden selbst in Deutschland nichtoperative Behandlungsmethoden ignoriert und den Eltern verschwiegen. Genauso wenig sind diesen die möglichen physischen, sexuell-funktionellen und psychischen Folgen bewusst, die eine Beschneidung verursachen kann. Deutschland ist jedoch nicht das einzige Land, in dem Beschneidungen zur Tagesordnung gehören. In Übersee machen Pharma- und Kosmetikkonzerne das große Geschäft mit der Vorhaut und den Schmerzen männlicher Neugeborener. In Afrika und Australien ist die Beschneidung von Jungen ein grausames Ritual und für Juden und Moslems dient es als "identitätsstiftendes Symbol".



Die oft oberflächliche Sexualaufklärung von Jungen trägt ein Übriges dazu bei, dass Erwachsene weltweit - auch in Deutschland - kindliche Genitalien ohne medizinische Notwendigkeit und ungestraft verletzen können. Die einzigen, die bei all dem nicht gefragt werden, sind die betroffenen Jungen selbst. Lichtenheldt prangert diese Verfahrensweise an und wirft Licht auf die Beschneidungpraktiken in verschiedenen Ländern. Neben kulturen und medizinischen Informationen beinhaltet Lichtenheldts Werk zeitgemäße Antworten für Jungen, Eltern und Multiplikatoren zum Thema und Umgang mit Beschneidungen.



"un-heil" von Mario Lichtenheldt ist ab sofort im tredition Verlag oder alternativ unter der ISBN 978-3-7345-8004-8 zu bestellen. Der tredition Verlag hat es sich zum wichtigsten Ziel gesetzt, jungen und unbekannten Autoren die Veröffentlichung eigener Bücher zu ermöglichen, aber auch Verlagen und Verlegern eine Kooperation anzubieten. tredition veröffentlicht Bücher in allen Medientypen, vertreibt im gesamten Buchhandel und vermarktet Bücher seit Oktober 2012 auch aktiv.



Alle weiteren Informationen zum Buch gibt es unter: www.tredition.de









http://www.tredition.de



Die tredition GmbH für Verlags- und Publikations-Dienstleistungen zeichnet sich seit ihrer Gründung 2006 durch eine auf Innovationen basierenden Strategie aus.



tredition GmbH

Grindelallee 188, 20144 Hamburg

