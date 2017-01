German Windows ehrt 24 Jubilare

Fensterhersteller würdigt langjährige Zusammenarbeit

Zusammengewachsen: Geschäftsführer Manfred Frechen (links) gratuliert dem Großteil der Jubilare pers

(firmenpresse) - Südlohn-Oeding (d-pr): Langjährige Unternehmenstreue ist selten geworden. Umso wichtiger ist es, andauernde und vertrauensvolle Zusammenarbeit zu würdigen. Diesen Standpunkt vertritt auch Manfred Frechen, Geschäftsführer der Fenstermarke German Windows mit Hauptsitz in Südlohn-Oeding. Erst kürzlich hatte das Münsterländer Familienunternehmen, früher bekannt als Athleticos, einen umfassenden Strategiewandel vollzogen. Unabhängig vom Unternehmensnamen identifizieren sich die Mitarbeiter weiterhin gerne mit ihrem Arbeitgeber. So konnte Geschäftsführer Frechen im Vorfeld der diesjährigen Weihnachtsfeier gleich 18 von ihnen persönlich zum Jubiläum gratulieren. Weitere Dankesgrüße gingen an sechs Angestellte der Unternehmensstandorte Berlin und Hohenkammer bei München. "In feierlichem Rahmen haben wir Kolleginnen und Kollegen geehrt, deren Betriebszugehörigkeit zwischen zehn und 25 Jahren liegt. Da wächst man zusammen", resümiert Frechen den festlichen Akt. Im Anschluss nutzten die Jubilare noch die ausgelassene Stimmung auf der Weihnachtsfeier, um mit anderen Firmenangehörigen auf ihren ganz persönlichen Meilenstein anzustoßen.



Die Athleticos Unternehmensgruppe (Südlohn-Oeding) galt als einer der bundesweit führenden Hersteller und Lieferanten für hochwertige Fenster, Türen und Fassaden. Auch nach der Umfirmierung zur Fenstermarke "German Windows" arbeitet das von Manfred Frechen gegründete Familienunternehmen ausschließlich nach höchsten deutschen Qualitätsstandards. German Windows beschäftigt über 350 Mitarbeiter an insgesamt fünf Standorten in Südlohn-Oeding (2x), Berlin, Hohenkammer (Bayern) und Ottendorf-Okrilla (Sachsen). Mit modernsten Maschinen werden dabei auf einer Gesamtfläche von mehr als 20.000 Quadratmetern täglich bis zu 1.200 Fenstereinheiten hergestellt.



GW German Windows

