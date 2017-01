Licht ist Chefsache

Bei Holzland Dostler bringt LED-Licht etwa 60.000 KWh Einsparung pro Jahr und neuen Glanz in den Ausstellungsräumen

(firmenpresse) - Ismaning/Bayreuth. Mehr Umsatz durch LED-Technologie? Welche Wirkung gutes Licht auf Kunden und Mitarbeiter hat, kann man seit Januar 2017 beim Holzland Dostler in Bayreuth erleben. Der Fachhandel für Holz ist nicht nur in Punkto Qualität und Kundenservice ein Garant, sondern auch beim Umweltschutzgedanken, der ein fester Bestandteil der Firmenphilosophie ist.



Der 1957 als Dampfsägewerk gegründete Betrieb wird mittlerweile vom Enkel des Gründers, Michael Dostler, geführt. Das Unternehmen ist heute der Holzfachhandel Nummer 1 in der Region und bietet seine Leistungen aus einer Hand an - von der Beratung und Planung bis hin zur Montage und Service. „Ob Parkettböden, Holztüren oder Gartenmöbel, über 500 Handwerksbetriebe und 10.000 Privatkunden zählen zu unseren treuen Kunden,“ so Michael Dostler. Auch privat lebt der zweifache Familienvater den Umweltschutzgedanken und legt täglich den Weg zur Arbeit mit dem Fahrrad zurück.



Kunden wollen Einkaufserlebnis



Die neue Investition des Händlers ist das Lichtkonzept, welches das Energiefachunternehmen Praml in Kooperation mit dem Handelsverband Bayern entwickelt hat. „Die Beleuchtung ist im Einzelhandel ein wichtiges Thema: Gutes Licht sorgt dafür, dass sich die Kunden im Geschäft wohl fühlen – „das Auge kauft immer mit“. Außerdem verbessert es die Präsentation der Waren und steigert die Leistungsfähigkeit der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter,“ so

Thorsten Becker, Geschäftsführer des Handelsverbands Bayern, Bezirk Oberfranken.



LED-Umrüstung ohne Eigenkosten



Aus diesem Grund nutzte Holzland Dostler die anstehenden Sanierungsarbeiten in den Ausstellungsräumen und ließ gleich die gesamte Beleuchtung von Praml modernisieren. Das neue Lichtkonzept senkte nicht nur die Energiekosten um 55 Prozent, sondern brachte neuen Glanz in den modernen Ausstellungsräumen.

„Die Herausforderung war für uns auf Grund der Produktvielfalt und individuellen Ansprüche an Design und Qualität groß. Noch dazu wollten wir mindestens 50 Prozent Energie-Einsparung erzielen,“ so Frough Hamid, Geschäftsführer von Praml. Schließlich musste der Lichtspezialist aus Ismaning für jeden Bereich, jede Farbe und jedes Produkt eine spezielle Beleuchtung austüfteln. Mit diesem einzigartigen Lichtkonzept ließ sich die gesamte Investition ausschließlich durch Stromeinsparungen finanzieren, sprich ohne ein Cent Eigenkapital.





Erfolgskonzept auf allen Ebenen



Angesichts einer Amortisation von etwa dreieinhalb Jahren und jährlichen Einsparung von etwa 15.000 Euro ist die Investition schon jetzt ein Erfolg. Das jedoch war nicht der einzige Grund für das umfangreiche Projekt: „Durch die Modernisierung sparen wir jährlich über 25.000 Kilogramm umweltschädliches CO² ein. Als Unternehmer tragen wir heute die Verantwortung für die Zukunft unserer Kinder,“ sagt Michael Dostler. "Sowohl die Kunden, als auch die Mitarbeiter sind vom neuen Licht regelrecht begeistert. Die Abwicklung durch Praml war sehr professionell und unkompliziert“.







Die Firma Praml ist ein Mitglied der europaweit tätigen Praml Group. Angesichts von 44 Jahren Erfahrung und 5.500 realisierten Energieprojekten gehört das bayerische Familienunternehmen zu den Pionieren der Energiebranche.



Praml ist spezialisiert auf energieeffiziente Technologien, insbesondere Photovoltaikanlagen und LED-Beleuchtungen. Der Betrieb verfügt über zwei Standorte in Ruderting bei Passau und Ismaning bei München und ist Ansprechpartner für Klein- und mittelständische Unternehmen.



Praml beschäftigt 110 Mitarbeiter, darunter Ingenieure, Meister, Techniker und Fachhandwerker. „Verschiedene Leistungen zur Energieversorgung und Effizienzsteigerung aus einer Hand“: Das ist das Alleinstellungsmerkmal aus Sicht von Frough Hamid, einem der 4 Geschäftsführer. Zu den Leistungen gehört die Beratung und Planung, Installation und Service.



Kunden sind vorrangig Unternehmen mit hohem Energieverbrauch.

Dabei geht Praml nach einem 3 Säulen-Prinzip vor:



• Energieverbrauch durch Energieeffizienzmaßnahmen senken

• Den eigenen Strombedarf durch günstigen selbsterzeugten Strom, z.B. durch Photovoltaik, abdecken

• Den Rest günstig einkaufen



Ab 2017 plant man das Portfolio auch neuen Kunden in Baden-Württemberg anzubieten. Zum Selbstanspruch der Niederbayern gehört eine hochwertige Dienstleistung sowie eine leistungsstarke und fachmännische Ausführung von Energieprojekten. Innovativ, nachhaltig, traditionell: Diese drei Werte kennzeichnen laut Frough Hamid ebenso die Tätigkeit von Praml.



