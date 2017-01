Neue baua: Praxis erschienen: Arbeit alter(n)sgerecht gestalten (FOTO)

Der Anteil älterer Beschäftigter in den Belegschaften steigt

kontinuierlich an. Zugleich rücken immer weniger junge Menschen auf

den Arbeitsmarkt nach. Unternehmen stehen vor der Herausforderung,

Rahmenbedingungen für eine längere Lebensarbeitszeit zu gestalten.

Hier setzt die neue Broschüre der Bundesanstalt für Arbeitsschutz und

Arbeitsmedizin (BAuA) "Alterns- und altersgerechte Arbeitsgestaltung"

an. Die baua: Praxis vermittelt systematisch und praxisnah den

aktuellen Forschungsstand und gibt Hinweise auf die vielfältigen

Möglichkeiten einer alterns- und altersgerechten Arbeitsgestaltung.



Der demografische Wandel und Veränderungen im Rentenrecht führen

zu einem höheren Durchschnittsalter der Belegschaften in den

Betrieben. Lag der Anteil der über 55jährigen in deutschen

Belegschaften im Jahr 2000 noch bei knapp 13 Prozent, stieg er bis

2014 auf fast 20 Prozent an. Zugleich werden 2030 voraussichtlich nur

noch 39 Millionen Menschen im erwerbsfähigen Alter in Deutschland

leben. 2010 waren es noch rund 45 Millionen. Angesichts dieser

Entwicklungen sollten Unternehmen qualifiziertes Personal möglichst

lange und leistungsfähig im Unternehmen halten. Deshalb sollten sie

Bedingungen schaffen, unter denen Beschäftigte gesund bis zur Rente

arbeiten können. Zudem tragen gut gestaltete Arbeitsbedingungen

wesentlich zur Arbeitszufriedenheit, Motivation, Unternehmensbindung

und zu geringeren Fehlzeiten bei. Sie zahlen sich darum sowohl für

die Beschäftigten als auch für die Unternehmen aus.



Eine alterns- und altersgerechte Gestaltung der Arbeit, welche die

unterschiedlichen Auswirkungen von Arbeitsbedingungen auf

verschiedene Altersgruppen berücksichtigt, ist dabei von besonderer

Bedeutung. Die neue baua: Praxis "Alterns- und altersgerechte

Arbeitsgestaltung" bereitet den Forschungsstand systematisch und



verständlich auf. Dazu stellt die Broschüre entlang der Felder

"Arbeitsaufgabe", "Arbeitsorganisation", "soziale Beziehungen",

"Arbeitsumgebung" und "betrieblicher Kontext" die

arbeitswissenschaftlichen Erkenntnisse vor. Dabei gibt sie konkrete

Hinweise auf Gestaltungsmöglichkeiten im Betrieb. Fazit: Arbeit lässt

sich für jedes Alter gut gestalten.



Die Publikation richtet sich an Verantwortliche in Betrieben,

Arbeitsschutzakteure, Beratende, sowie Vertreter der Sozialpartner.



"Alterns- und altersgerechte Arbeitsgestaltung - Grundlagen und

Handlungswissen für die Praxis"; Inga Mühlenbrock; 1. Auflage;

Dortmund; Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin 2016;

ISBN: 978-3-88261-216-5; 100 Seiten, DOI:

10.21934/baua:praxis20161116. Die baua: Praxis gibt es als PDF im

Internetangebot der BAuA unter www.baua.de/publikationen.



Direkter Link: www.baua.de/dok/8521620



Forschung für Arbeit und Gesundheit



Sichere und gesunde Arbeitsbedingungen stehen für sozialen

Fortschritt und eine wettbewerbsfähige Wirtschaft. Die Bundesanstalt

für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin (BAuA) forscht und entwickelt im

Themenfeld Sicherheit und Gesundheit bei der Arbeit, fördert den

Wissenstransfer in die Praxis, berät die Politik und erfüllt

hoheitliche Aufgaben - im Gefahrstoffrecht, bei der Produktsicherheit

und mit dem Gesundheitsdatenarchiv. Die BAuA ist eine

Ressortforschungseinrichtung im Geschäftsbereich des

Bundesministeriums für Arbeit und Soziales. Über 700 Beschäftigte

arbeiten an den Standorten in Dortmund, Berlin und Dresden sowie in

der Außenstelle Chemnitz. www.baua.de







