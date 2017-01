ADAC plädiert für schärfere gesetzliche Regelungen bei Lkw-Notbremsassistenten / Aktuelle Systeme von Volvo, MAN und Mercedes überzeugen im Test

(ots) - Auffahrunfälle von Lkw gehören zu den

schwerwiegendsten Unfallszenarien im Straßenverkehr. Mehr als 700

Tote und Schwerverletzte waren 2015 in Deutschland darauf

zurückzuführen. Der ADAC hat deswegen die aktuellen

Lkw-Notbremsassistenten von drei Herstellern untersucht. Ergebnis:

Die Systeme von Volvo, MAN und Mercedes arbeiten effektiv und stoppen

zuverlässig vor einem Hindernis.



"Schon heute leisten die neuen Notbremsassistenten deutlich mehr

als gesetzlich gefordert. Entsprechend sollten die Anforderungen

angehoben werden, damit sich die besten Lösungen schneller

verbreiten", sagte Dr. Reinhard Kolke, Leiter Technik beim ADAC.

"Ziel muss es sein, eine flächendeckende Ausstattung der Lkw mit

effektiven Notbremsassistenten zur gesetzlichen Pflicht in Europa zu

machen."



Mit der Anhebung der gesetzlichen Anforderungen und

flächendeckenden Verbreitung der neuesten Systeme könnten pro Jahr

Hunderte Leben in Europa gerettet werden. Derzeit sind für neu

zugelassene Lkw über acht Tonnen Assistenzsysteme mit einer

Geschwindigkeitsverringerung um lediglich 10 Stundenkilometer

vorgeschrieben. Ab November 2018 müssen die Systeme die

Geschwindigkeit im Notfall um 20 Stundenkilometer drosseln. Neben

einer weiteren Verbesserung dieser Werte fordert der ADAC auch, dass

sich Notbremsassistenten grundsätzlich nicht abschalten lassen bzw.

nach manueller Deaktivierung selbstständig wieder zuschalten.



Die Notbremsassistenten der neuesten Generation bremsen schon

heute wesentlich effektiver als ihre Vorgänger. Beim Test ließen die

ADAC-Ingenieure die drei Lkw-Modelle neuester Bauart mit 80

Stundenkilometern auf eine vorausfahrende bzw. stehende Pkw-Attrappe

zusteuern. Nähert sich der Lkw bis auf 80 Meter, lösen die Sensoren

eine Notfallkaskade aus: Eine Leuchte am Armaturenbrett erscheint

bzw. ein Warnsignal ertönt. Reagiert der Lkw-Fahrer nicht, erfolgt



beim Abstand von 55 Metern eine Teilbremsung und schließlich - bei 30

Meter Abstand - die Vollbremsung. Alle drei Lkw stoppen rechtzeitig

vor einem fahrenden Hindernis, MAN und Mercedes schaffen die Bremsung

auch vor dem stehenden Pkw. Der Volvo kommt bei diesem Versuch

ebenfalls zum Stillstand, allerdings nicht aus 80, sondern aus 70

Stundenkilometern.



