Reinliche Republik? Prime-Time-Ranking "15 Dinge, mit denen Sie sauber bleiben"... schafft den Schmutz weg - am Mittwoch, 25. Januar 2017, um 20:15 Uhr, in SAT.1 (FOTO)

(ots) -

"Nach dem Klo und vor dem Essen, Hände waschen nicht vergessen!"

Was Eltern ihren Kindern schon in jungen Jahren predigen, scheinen

die meisten Deutschen im Erwachsenenalter wieder zu verdrängen. 80

Prozent der infektiösen Gesellschaftskrankheiten könnten durch die

richtige Technik beim Händewaschen vermieden werden1. Doch nur jeder

Dritte weiß, wie es richtig geht2. Deutlich gründlicher sind die

Deutschen beim Reinigen ihrer eigenen vier Wände. Hierbei investieren

Frauen mehr als doppelt so viel Zeit in den Haushaltsputz wie ihre

männlichen Partner3¬: Pure Faulheit oder weiß "Mann" schlicht nicht

wie es richtig geht? Das Prime-Time-Ranking "15 Dinge, mit denen Sie

sauber bleiben" beantwortet die wichtigsten Fragen zum Thema Hygiene

und liefert Experten-Tipps, mit denen garantiert kein Fleck überlebt.

Ob Kaffee, Rotwein oder Öl: Warum sind Kartoffelwasser und Butter

effektiver als industrielle Waschmittel? Außerdem verrät die Sendung,

welche Lebensmittel beim ersten Zeichen von Schimmel sofort entsorgt

und welche weiterhin verzehrt werden können. Und warum ist eigentlich

im Osten Deutschlands buntes Toilettenpapier angesagter als in

anderen Teilen des Landes? Daniel Boschmann, Mario Basler, Patricia

Blanco, Alexander Herrmann und weitere Prominente kommentieren und

verraten, ob sie auf dem stillen Örtchen zu den "Faltern" oder

"Knüllern" gehören.



1 Save Lives: Clean Your Hands 5 May 2016; Quelle: World Health

Organization; 2016 2 Pressemitteilung: Am 15. Oktober ist

Welthändewaschtag; Quelle: Bundeszentrale für gesundheitliche

Aufklärung (BZgA); 2016 3 Demographic Research: Volume 35, Article

16; Quelle: Evrim Altintas & Oriel Sullivan; August 2016



"15 Dinge, mit denen Sie sauber bleiben", am Mittwoch, 25. Januar

2017, um 20:15 Uhr in SAT.1.



