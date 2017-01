Verbesserte Sicherheit bei Heizöltanks

Umrüstung auf neuen Standard schützt vor Unfällen

(firmenpresse) - sup.- Zweistrangsystem nennt sich ein veraltetes technisches Verfahren, um Heizöl aus dem Tank automatisch zum Brenner der Heizung zu befördern. Der Name basiert auf der doppelten Rohrverbindung mit einer Vorlauf- sowie einer Rücklaufleitung, über die nicht benötigtes Öl wieder zum Tank fließt. Der Nachteil liegt im ständigen Umwälzen des Tankinhalts, was zur Erwärmung des Öls, einer Anreicherung mit Sauerstoff und zur Bildung von Ablagerungen führt. Hausbesitzer mit solch einer Tankanlage sollten sich nach Angaben des Bundesverbandes Behälterschutz e. V. (Freiburg) über eine Umrüstung auf das sogenannte Einstrangsystem informieren. Diese Methode ist heute Standard, weil sie die Alterungsstabilität des Öls fördert und vor Unfällen schützt: Bei einem Leck in der aufwärts verlegten einzelnen Leitung würde die Ölzufuhr sofort abreißen und die Heizung eine Brennerstörung melden. Fachbetriebe mit dem RAL-Gütezeichen Tankschutz und Tanktechnik müssen die Kompetenz für solche Aufgaben regelmäßig nachweisen und sind deshalb erste Ansprechpartner bei Beratung bzw. Umrüstungsaufträgen (www.bbs-gt.de).





