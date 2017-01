Die "Super Wings" heben ab bei KiKA / Premiere der weltweit erfolgreichen Animationsserie ab 25. Januar

Der immer fröhliche Jett ist das beste und schnellste Düsenflugzeug

der Welt. Seine Aufgabe: Kindern auf der ganzen Welt jeden Tag ihre

ganz besonderen Pakete auszuliefern. Eine echte Herausforderung, bei

der Jett alle Kontinente und über 40 Länder kennenlernt. Die Premiere

der international erfolgreichen Animationsserie "Super Wings" (KiKA)

zeigt KiKA ab 25. Januar täglich um 18:15 Uhr.



Vor jedem neuen Auftrag erhält Jett erste Informationen zu Versand

und Flugziel von Fluglotse Roger. Doch bevor das Düsenflugzeug seine

Reise antritt, darf eines nicht fehlen: einige erste Worte in der

Landessprache. Mit jeder Lieferung stößt Jett auf eine neue

Herausforderung, die es anzupacken gilt. Und immer braucht er dabei

die Unterstützung der Super Wings, seiner besten Freunde.



Ein Anruf in der Basis genügt und Roger schickt das passende Flugzeug

zu Hilfe. Denn nur gemeinsam sind die verzwickten Aufgaben rund um

den Globus zu lösen - am besten mit Jett-Geschwindigkeit. Zum Glück

haben die Super Wings die einzigartige Fähigkeit, sich verwandeln zu

können. Als laufende Flugzeuge verfügen sie alle über eine ganz

spezielle Begabung: vom handwerklichen Geschick über die Fähigkeit zu

tauchen bis zum Verstehen der Sprache der Tiere. Auf diese Weise

vermittelt die Serie kulturelle Vielfalt und kreative

Problemlösungen.



Produziert wurde die Serie vom südkoreanischen Studio Funny Flux

zusammen mit EBS, CJ E&M Corporation, der US-amerikanischen Little

Airplane Productions sowie QianQi Animation aus China und KiKA. Die

Serie ist international bereits in mehr als 40 Länder verkauft

worden.



Die Premiere der Animationsserie "Super Wings" (KiKA) startet ab 25.

Januar täglich um 18:15 Uhr in Doppelfolgen bei KiKA. Verantwortliche

Redakteurinnen bei KiKA sind Corinna Schier und Anke Lindemann.









