Erste Charity Rallye für reine Motorradteams

(firmenpresse) - Kochel, Garmisch-Partenkirchen - Mit der touristischen Rallye "Spirit of Africa" veranstaltet der M.I.T. Adventure Charity Club aus Kochel erstmalig eine Charity Rallye für Motorradteams. Diese Art von Abenteuerurlaub, verbunden mit dem karitativen Gedanken, ist für Autoteams schon lange etabliert. Abenteuerlustige Motorradfahrer konnten bis jetzt jedoch lediglich als Begleitfahrzeug mitfahren.

Der M.I.T. Adventure Charity Club dreht dieses Konzept nun um. Bei der "Spirit of Africa" besteht ein Team aus mindestens 2 Motorrädern. Ein Auto als Servicefahrzeug darf auch mit, ist aber keine Bedingung.

Startpunkt der Rallye ist Garmisch-Partenkirchen. Die Strecke führt durch Nord-Westafrika. 7 Länder stehen auf dem Tourplan. Das Ziel ist Gambia - mit 1,7 Millionen Einwohnern eines der kleinsten und ärmsten Länder der Welt.

Marco Loose, Vorstand des M.I.T. Adventure Charity Club, erklärt: "Wir sind froh, dass die Präsidentschaftswahlen in Gambia nun letztendlich doch friedlich beendet wurden. Ein gutes Zeichen für unseren Rallye Auftakt."

Erstmalig startet die Rallye am 07.02.2018 und wird dann zweimal jährlich im Februar/März und November gen Süden ziehen.

Alle Teilnehmer können entscheiden, ob ihre Fahrzeuge am Ziel für den karitativen Zweck versteigert werden, oder ob das Team vor und während der Rallye nur Spendengelder sammelt.

Die Spenden werden in erster Linie dazu genutzt, in Gambia eine funktionierende Müllentsorgung zu installieren. Die Vermüllung des afrikanischen Kontinents verursacht immense Umwelt - und Gesundheitsprobleme.

Interessierte Motoristi können sich auf der Internetseite www.motorradrallye.com ausführlich informieren.

Pressekontakt:

M.I.T. Adventure Charity Club

Marco Loose

Mittenwalder Str. 36

82431 Kochel am See

Tel.: 0175 158 08 85

Mail: marco(at)motorradrallye.com

Web: http://www.motorradrallye.com





Zweck des Clubs ist es, den Menschen in Deutschland sowie den anrainenden europäischen Staaten die kulturelle Vielfalt, aber auch die Hilfebedürftigkeit vieler Menschen innerhalb und außerhalb der Europäischen Union zu vermitteln. Der Club verfolgt in erster Linie das Ziel, Hilfsorganisationen mit Sach- und Geldmitteln zu unterstützen, um die schulische und berufliche Ausbildung von Kindern zu ermöglichen und zu fördern, die medizinische Versorgung sicherzustellen oder auch umweltpolitische Maßnahmen durchzuführen. Den Vereinszwecken wird der Verein in vielfältiger Weise gerecht, u.a. mit der Durchführung von Kultur- und Sportveranstaltungen zum Zwecke der Vermittlung und Akquise karitativer Mittel, Sponsoring, Spendensammlungen und Pressearbeit.

Datum: 23.01.2017 - 12:30

