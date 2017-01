The Nordic Concept: Skandinavische Wohnarchitektur und Design

Von einer Designbewegung zur Designkultur: Das Zusammenspiel von Design und Flexibilität in der skandinavischen Wohnarchitektur

(firmenpresse) - Vernissage: 31.01.2017, 19:00 Uhr

Vortrag zur Ausstellung von Jon Steinfeld, TAFKAL GmbH

Ausstellung: 01.02.2017 - 17.02.2016

Eine Kooperation von Architekturschaufenster e.V. Karlsruhe mit TAFKAL GmbH, gefördert durch die IKEA Stiftung

The Nordic Concept: Einfach, natürlich, unprätentiös: Die Architekturausstellung The Nordic Concept präsentiert die schönsten aktuellen Wohnhäuser aus Schweden, Dänemark, Finnland und Norwegen. Tief in der Bautradition verankert interpretieren sie die Architektur neu und gehen spielerisch mit bekannten Bautypen um.

Seit Mitte des 20. Jahrhunderts ist der "skandinavische" oder "nordische" Stil ein prägender Begriff. Im Laufe der Zeit ist er zu einer Sprache geworden, die in den nordischen Ländern, trotz all ihrer ländlichen und politischen Unterschiede, gemeinsam entwickelt und kultiviert wird. Im Gegensatz zu der englischen Arts and Crafts-Bewegung und dem, was in Deutschland das Bauhaus zu verbreiten suchte, setzte sich das Konzept in Skandinavien auf Anhieb in der breiten Bevölkerung durch.

Da dieser Stil nicht nur durch die Liebe zur Natur und klaren Materialien geprägt wird, sondern auch reduziert, einfach und funktional ist, besitzt er eine große Anpassungsfähigkeit - dies ist der Grundstein des internationalen Erfolges der Designkultur des Nordens.

Die Ausstellung: Im Architekturschaufenster Karlsruhe präsentiert der Karlsruher Architekt Jon Steinfeld in Kooperation mit der IKEA Stiftung und der TAFKAL GmbH eine Einführung in skandinavische Traditionen, Bauweisen und gestalterische Lehren und bietet bei einem Vortrag zur Vernissage einen ersten Einblick in dieses vielschichtige Thema.

Zur Person: Neben der Arbeit als Architekt im Architekturbüro TAFKAL GmbH beschäftigt sich Jon Steinfeld intensiv mit den aktuellen Entwicklungen der skandinavischen Architektur, was zur Veröffentlichung von bisher drei Büchern zum Thema und einer Reihe von Gastartikeln in Magazinen geführt hat.

Weitere Informationen und Anmeldung zur Vernissage unter: https://www.the-nordic-concept.de/

TAFKAL GmbH ist ein deutschlandweit tätiges junges Architekturbüro - multidisziplinär mit Fokus auf Konzept, Entwurf, Planung, Ausschreibung und Bauleitung und bietet Architekturdienstleistung für Bauträger und Investoren aus den Bereichen Gewerbe, Shopping & Gastronomie, Wohnen und öffentliche Bauten.

Tafkal GmbH

