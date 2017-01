Neues Imagevideo von VILA VITA Marburg

VILA VITA Marburg präsentiert in einem neuen Imagefilm das vielseitige Portfolio. In dem rund 15-minütigen Video stellt das Unternehmen sein Tagungs- und Wellnesshotel, seine fünf Restaurants, seine zwei Cafés, sein Bistro, sein Feinkostgeschäft und sein eigenes Congresszentrum vor.

Hofgut Dagobertshausen (Foto: Vila Vita, frei zur Veröffentlichung)

(firmenpresse) - Die VILA VITA Betriebe in Marburg werden jeweils in einer 20- bis 25sekündigen Sequenz vorgestellt und auditiv durch eigene Hintergrundmusik voneinander abgegrenzt. Ob das klassisch stilvolle Wiener-Caféhaus-Ambiente im „Café Rosenpark“, die Sushi-Gerichte im Restaurant „Marburger Esszimmer“, ausgewählte Spezialitäten im Feinkostladen „VITA essentials“ oder die Herstellung der italienischen Eissorten im „AROMA Bistro & Eisbar“ – die Individualität jeder Location und das, für was sie steht, wird mit professionellem Bewegtbildmaterial herausgestellt. Dazu zählen das Congresszentrum Marburg mit seinen vier Multifunktionsräumen und drei Seminarräumen, der Marburger Lahnstrand „AROMA Lahn Beach“ und die Traditionswirtschaft Bückingsgarten am Marburger Schloss. Das komplett renovierte Hotel VILA VITA Rosenpark mit seinen 194 Zimmern und dem 1.000 Quadratmeter großen Wellnessbereich, die moderne Keltertechnik im Weingut am Nil sowie das Hofgut Dagobertshausen, das Eventlocation, à la carte Restaurant, Gästehaus, Hofladen, landwirtschaftliche Produktion und Reitsportanlage vereint, finden in dem neuen Imagevideo Beachtung.



Ein besonderes Highlight sind die Veranstaltungen, die von der VILA VITA Marburg ausgerichtet werden. Das Video zeigt Impressionen von Konzerten auf dem Hofgut Dagobertshausen, wo bereits Gregor Meyle, Tim Bendzko, Curtis Stigers, Anastacia oder Clueso ihre Fans begeisterten, oder von den saisonalen Veranstaltungen wie dem Weihnachtsmarkt, dem Marburger Himmelsleuchten und der Dagobertshäuser Landpartie, wo sich alljährlich das „who is who“ der deutschen Kulinarik trifft.



„Wir haben bei der Entstehung des Imagevideos auf Emotionalität gesetzt und zeigen unter anderem die Menschen, die in unserem Unternehmen jeden Tag mit viel Engagement und Herzblut dabei sind“, sagt Michael Hamann, Geschäftsführer der VILA VITA Marburg. „Dabei steht alles unter unserem Slogan ‚Einzigartig.Vielfältig’, der zum Ausdruck bringt, wie umfangreich unser Portfolio mit den verschiedenen Tagungs-, Veranstaltungs- und Übernachtungsmöglichkeiten sowie Restaurants und Erholungsangeboten ist“, so Hamann weiter.





















Weniger als eine Stunde von der Finanzmetropole Frankfurt entfernt, inmitten der dicht bewaldeten Hügellandschaft des Oberhessichen Berglandes liegt Marburg an der Lahn. Hier in Marburg findet sich eine vielseitige Genießer-Welt – die VILA VITA Marburg. Ein ausgezeichnetes Tagungs- und Wellnesshotel mit 194 Zimmern, fünf Restaurants, zwei Cafés, ein Bistro, ein Feinkostgeschäft und ein eigenes Congresszentrum darf die Gruppe zu sich zählen. Das idyllisch gelegene Hofgut Dagobertshausen nur fünf Minuten von Marburg entfernt und das Weingut am Nil in der Pfalz komplettieren die VILA VITA-Welt. Die VILA VITA Marburg ist eine Tochtergesellschaft der VILA VITA Hotels. Zu den VILA VITA Hotels gehören drei Hotels in Deutschland, eins in Österreich und eins in Portugal an der Algarve.

