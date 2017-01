Forge the Future

Forge the Future – Schmiede die Zukunft

(firmenpresse) - Kaum hat Snap-on das Jahr 2016 unter anderem mit der Übernahme des schwedischen Unternehmens für Richtbanksysteme Car-O-Liner erfolgreich abgeschlossen, geht es mit vollem Einsatz in das Jahr 2017.



Ganz nach dem Motto „Forge the Future – Schmiede die Zukunft“ hat Snap-on Deutschland das neue MODIS Edge als neues High-End-Diagnosegerät mit TBS-Funktion eingeführt, um seinen Kunden den Alltag in der Werkstatt zu erleichtern. Die TBS-Funktion stellt das Highlight des Modis Edge dar, indem sie direkt vom Hersteller zur Verfügung gestellte Reparaturinformationen schnell und übersichtlich zugänglich macht. Die Auto ID – automatische Erkennung des Fahrzeuges - sorgt dafür, dass sich unsere Kunden auf das Wesentliche konzentrieren können. Im Dezember haben wir MODIS Edge unseren Franchise-Partnern vorgestellt und die Resonanz war hervorragend. Das MODIS Edge wird das vorherige MODIS Ultra ersetzen. Durch das schmalere und handlichere Design sowie das erweiterte Zubehör und die neue Funktionalität wird es unseren Kunden einen großen Fortschritt in der Zusammenarbeit mit unserem neuen High-End-Diagnose-gerät bringen.



Eine weitere erfreuliche Nachricht ist, dass unsere hauseigene 0 % Finanzierung von Snap-on Tools unseren Kunden auch im Jahr 2017 das Leben weiterhin erleichtern wird. Hier können Werkzeuge von 250,- bis 2.000,- Euro brutto zinsfrei finanziert werden. Nach Abschluss eines Kaufvertrages mit Ratenzahlung kümmert sich Snap-on Finance stellvertretend für unsere Franchise-Partner um den Einzug der Raten und ggfs. auch um das Mahnwesen. So können sich unsere Franchise-Partner voll und ganz auf den Verkauf der Produkte konzentrieren und können den administrativen Teil einer erfolgreichen Finanzierung ruhigen Gewissens abgeben.



Des Weiteren erscheint diesen Monat der aktualisierte Tool World Katalog mit neuen Werkzeugen und überarbeiteten Preisen. Zu finden ist der Katalog in digitaler Version auf unserer Homepage www.snapon.de/kataloge und in physischer Form in den Fahrzeugen unserer Franchisepartner.



Das Beste kommt zum Schluss: Snap-on Deutschland feiert 2017 das 40-jährige Firmenjubiläum. Dazu wird es das gesamte Jahr über immer wieder spezielle Aktionen geben, wovon wir Ihnen in den nächsten Pressemitteilungen selbstverständlich berichten werden.

Weitere Informationen sowie Kontaktmöglichkeiten finden Sie auf der Snap-on Tools Homepage unter www.snapon.de.









Weitere Infos zur Pressemeldung:

http://www.snapon.de



Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Snap-on Tools ist die deutsche Tochtergesellschaft der Snap-on Incorporated, die ein führender, weltweiter Entwickler, Hersteller und Anbieter von Werkzeugen und Werkstattlösungen für den professionellen Nutzer ist. 1920 von zwei Visionären in den USA gegründet, hat sich Snap-on zum größten „Non Food“ Franchise-Unternehmen der Welt, mit seinem Stammsitz in Kenosha, Wisconsin und weltweit ca. 14.000 Angestellten entwickelt. Die Produktlinie besteht aus Handwerkzeugen, Power Tools, Diagnosegeräten für den automotiven Bereich, Werkstattzubehör, Werkzeugschränken und anderen Lösungen für den automotiven Bereich, die Industrie sowie für viele andere Bereiche. Die Produkte werden hauptsächlich über selbständige Partner im Direktvertrieb angeboten.

Dies ist eine Pressemitteilung von

Eckhold Consultants GmbH

Leseranfragen:

SNA Germany GmbH

GB Snap-on Tools

Gewerbering 1

09337 Hohenstein-Ernstthal



Datum: 23.01.2017 - 14:27

Sprache: Deutsch

News-ID 1447349

Anzahl Zeichen: 2516

Kontakt-Informationen:

Firma: Eckhold Consultants GmbH

Ansprechpartner: Eckhold Consultants GmbH

Stadt: 47800 Krefeld

Telefon: 0 21 51/60 47 10



Meldungsart: Produktankündigung

Versandart: Veröffentlichung

Freigabedatum: 23.01.2017



Diese Pressemitteilung wurde bisher 120 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung