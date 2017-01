PB Fahrzeugpflege Saarlouis - seit 1997 Ihr Profi in Sachen Fahrzeugaufbereitung & Smart Repair im Saarland

Zertifizierter Fachbetrieb für professionelle Fahrzeugaufbereitung. Schwerpunkte: Fahrzeugpflege, Beulendoktor, Smart Repair, Nanoversiegelung, Keramikversiegelung. Ausgezeichnete Kundenbewertungen

Auszeichnung als Deutschlands erster Betrieb der Branche mit dem Q-Siegel/Karsten Becker, Heiko Maas

(firmenpresse) - Die PB Fahrzeugpflege Saarlouis, mit Sitz in Ensdorf an der B 51 (gegenüber Barbarossa

Bäckerei) hat in den Jahren 2012 und 2015 als bisher erster deutscher Betrieb der Branche die begehrte "Q-Siegel" Auszeichnung erhalten. Diese erhalten nur Firmen, die den strengen Qualitätsanforderungen entsprechen und in jährlichen Prüfungen Ihre Servicequaliät

unter Beweis stellen. Nun wurde die harte Arbeit die zur Erlangung und Erhalt des Siegels erforderlich war, auch von den Kunden entsprechend honoriert. Und zwar mit einer Doppel Auszeichnung als "TOP DIENSTLEISTER" und "Kundenempfehlung" durch das unabhängige

Bewertungsportal Provenexpert. Die PB Fahrzeugpflege Saarlouis gehört damit zu den bestbewerteten Dienstleistern auf dieser Plattform. Zum Erhalt der Auszeichnung

mussten mindestens 95% der Kunden (über 200 wurden ausgewertet) das Unternehmen weiterempfehlen und zusätzlich mit der Höchstnote "sehr gut" bewerten.

Vor fast 20 Jahren haben die beiden junggebliebenen Unternehmer Paul & Becker als eine der ersten im Saarland einen Fahrzeugpflegebetrieb eröffnet. Die Geschäftsphilosophie

war den damals 19 und 24-jährigen Firmengründern klar. Nicht die Masse an Fahrzeugen wie

Sie bei Autohäusern und Gebrauchtwagenhändlern anfällt, sondern der einzelne Privatkunde sollte im Vordergrund stehen. Qualität vor Quantität und viel Liebe zum Detail sollten die zukünftige Arbeit prägen. Die angebotenen Dienstleistungen reichen von der normalen

"Unterhaltsreinigung" ab 60 EUR bis hin zur ganztägigen Komplettaufbereitung für Leasingrückgaben oder Fahrzeugverkauf für um die 350-450 EUR je nach Aufwand. Ebenso bietet die Firma auch spezielle Lackversiegelungen wie z. B. Langzeit Keramikversiegelungen für Neufahrzeuge sowie die durch Fernsehsendungen bekannten Smart Repair Verfahren "Lack- und

Beulendoktor" an. Abgerundet wird das Angebot durch die insbesondere bei Männern besonders beliebten Autopflege Gutscheine die in jedem gewünschten Wert erhältlich sind, seit neuestem auch als "APP Gutschein" direkt aufs Handy. Ideal für Kunden mit weiterem Anfahrtsweg.



Thomas Paul & Karsten Becker Fahrzeugpflege finden Sie in der Provinzialstraße 243, direkt an der B 51 66806 Ensdorf. Telefonisch erreichbar unter Tel.: 06831/461229

Weitere ausführliche Informationen im Internet unter: www.pb-fahrzeugpflege.de Unsere Bewertungen finden Sie unter: www.provenexpert.com







Weitere Infos zur Pressemeldung:

http://www.pb-fahrzeugpflege.de



Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

"Sie können diese Pressemitteilung - auch in geänderter oder gekürzter Form - mit Quelllink auf unsere Homepage auf Ihrer Webseite kostenlos verwenden."



Dies ist eine Pressemitteilung von

PB Fahrzeugpflege Saarlouis

Leseranfragen:

Provinzialstraße 243, 66806 Ensdorf

PresseKontakt / Agentur:





Datum: 23.01.2017 - 14:30

Sprache: Deutsch

News-ID 1447350

Anzahl Zeichen: 2796

Kontakt-Informationen:

Firma: PB Fahrzeugpflege Saarlouis

Ansprechpartner: Thomas Paul

Stadt: Ensdorf

Telefon: 06831461229



Meldungsart:

Anmerkungen:



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung

Diese Pressemitteilung wurde bishermal aufgerufen.