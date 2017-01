Raspberry Pi3 System emPC-A/RPI3 - Der Hype geht weiter …

Entgegen den Befürchtungen aller Bedenkenträger hat sich herausgestellt, dass der Raspberry Pi durchaus in der Lage ist, industriellen Anforderungen zu genügen. Wenn er auch nicht für die wirklich kritischen Bereiche in Maschinen geeignet ist, so gibt es doch genügend Anwendungsfelder in den Randbereichen der Automatisierung, in denen die emPC A/RPI2 Systeme der Janz Tec AG hervorragende Arbeit leisten. Daher stellt Janz Tec jetzt den emPC-A/RPI3 mit dem Raspberry Pi 3 Modul vor.

(firmenpresse) - Das neue System emPC-A/RPI3 basiert auf dem ursprünglichen Design und ist der Nachfolger des bekannten und bewährten emPC-A/RPI2. Statt einem Raspberry Pi 2 Modul verwendet dieses Embedded System nun auch den aktuellen Nachfolger Raspberry Pi 3. Das System unterscheidet sich äußerlich nahezu nicht von seinem Vorgänger. Im Inneren jedoch ergeben sich durch den Einsatz des neuen CPU-Moduls gerade auch für den Automatisierungsbereich einige interessante, neue Features. Nicht nur, dass das System um einiges performanter geworden ist, es bringt auch zwei Schnittstellen für die mobile Kommunikation, Bluetooth und WLAN, mit, die sich zur Bildung von adhoc-Netzwerken bei mobilen Maschinen nutzen lassen. Als Betriebssystem kommt weiterhin ein Raspbian Jessie Light zum Einsatz. Auch CODESYS und diverse CAN-Tools stehen in der neuen Version wie beim Vorgänger zur Verfügung.



Janz Tec AG – Industrie Computer und Secure Appliances nach Maß



Die Janz Tec AG ist seit über 30 Jahren einer der führenden Hersteller für Embedded Computer, Industrie-PCs und elektronische Baugruppen. Hochqualifizierte Mitarbeiter konzipieren Hardware und Software für Industriecomputer und Secure Appliances, welche ausschließlich in Deutschland produziert werden. Industrial Security als wichtiger Aspekt der Appliances gewährleistet den sicheren Transfer und die Speicherung von Informationen für industrielle Anwendungen. Im Geschäftsbereich Systems Engineering stellt Janz Tec ihre langjährige Erfahrung in den Kompetenzfeldern Konzeption, Design und Integration komplexer, technischer Systeme ihren Kunden zur Verfügung.



