Der richtige Rahmen für erfolgreiche Logistik-Unternehmen:

Gitteraufsatzrahmen und Gitterboxen von der Ernst Handelsgesellschaft mbH

(firmenpresse) - Ob bei der Lagerung oder dem Transport, die unterschiedlichsten Herausforderungen des Logistikalltags haben eines gemeinsam: Sie erfordern effiziente Lade- und Förderhilfsmittel. Gitterboxen und Gitteraufsatzrahmen haben sich über die Jahre hin etabliert. Genormte Gitterboxen sind uneingeschränkt einsetzbar und damit auch für den internationalen Warenverkehr geeignet. Sie überzeugen durch hohe Stabilität und optimale Lagerplatzausnutzung. Sperrige Produkte, Kleinteile oder empfindliche Ware - in einer Gitterbox verstaut, lassen sich verschiedenste Güter sicher transportieren und lagern. Unterschiedliche Ausführungen, je nach betrieblicher Anforderung und Kundenwunsch, sind bei der Ernst Handelsgesellschaft mbH aus dem schwäbischen Pliezhausen fabrikneu oder gebraucht erhältlich.

Gitterbox - Aufbau und Beschaffenheit

Wie der Name schon sagt, besteht die Gitterbox aus einer Stahlrahmen-Gitter-Konstruktion. Diese ist extrem stabil und sichert jeden Inhalt. Als 4-Wege-Ladehilfsmittel kann sie dank der vier Füße mittels eines Gabelstaplers von allen Seiten aufgenommen werden.

Um eine optimale Stapelung sicherzustellen, sind Stellwinkelaufsätze oder Fangecken angebracht. Zur leichteren Be- und Entladung ist eine der Längsseiten mit einer Doppelklappe versehen. Auch der Aufsetzrahmen am oberen Abschluss der Box kann an dieser Seite geöffnet werden. Der Rahmen bildet die Basis für weitere Boxen oder Europaletten.

Die ganze Palette an Gitterboxen

Entsprechend der Kundenanforderungen bietet die Ernst Handelsgesellschaft mbH unterschiedlich genormte Gitterboxen, Industriegitterboxen und zusätzlich verschiedenste Boxen und Behälter in Sonderformen an. Die gängigste Form ist die Eurogitterbox. Da sie von der EPAL genormt ist, ist sie kennzeichnungspflichtig und somit als Tauschpalette im europäischen Palettenpool der Intralogistik zugelassen. Mittlerweile ist sie dank ständiger Anpassung zum Standard unter den Ladungsträgern geworden. Sie ist uneingeschränkt im internationalen Warenverkehr einsetzbar und unterliegt strengen Qualitätsvorgaben.

Die Ernst Handelsgesellschaft mbH führt darüber hinaus auch hohe und große Gitterboxen. Hohe Gitterboxen sind 1,8 m hoch und haben ein Nutzvolumen von 1,6 m³. Die großen Gitterboxen sind doppelt so breit und bringen ein Nutzvolumen von 3,2 m³ mit.

Vielfältig einsetzbar

Die unterschiedlichen Modelle erlauben Industrie- und Lagerunternehmen vielseitige Einsatzmöglichkeiten. So eignet sich die faltbare Gitterbox beispielsweise ideal für die Fördertechnik. In zusammengeklappter Form ist sie extrem platzsparend - damit entsteht auf dem Rücktransport 80 % mehr Fläche für Lagerraum. Auch in ihrer zusammengeklappten Form ist sie stapelbar und lässt sich bei der nächsten Beladung ganz einfach wieder aufklappen. Allerdings fällt ihr Innenmaß zum Teil geringer aus als das der normalen Eurogitterbox.

Die platzsparende Variante

Neben der faltbaren Gitterbox findet sich bei der Ernst Handelsgesellschaft mbH auch der Gitteraufsatzrahmen als platz- und kostensparende Alternative. Er ist eine sinnvolle Erweiterung zur Palette, denn er gibt ihr eine Wand und schützt damit vor seitlichen Einwirkungen. Ob aus Holz oder Stahl, der Aufsatzrahmen ist ein anpassungsfähiges Lagerelement - stabil und zugleich flexibel. Es gibt ihn in der klappbaren Version, er kann mit einem Deckel verschlossen werden und er lässt sich stapeln.

Mit Gitterboxen oder Gitteraufsatzrahmen erhöht jeder Betrieb seine Stabilität - Stapel um Stapel.





Weitere Infos zur Pressemeldung:

http://www.ernst-handel.de



Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

ernst® - Ihr Spezialist für Lager- und Transportmittel.

Während des 2. Weltkriegs transportierte die Unternehmerfamilie Ernst aus Reutlingen am Fuße der schwäbischen Alb Frachten aller Art und wuchs während des Wiederaufbaus zu einer mittelständischen Spedition mit über 20 LKW heran.

Der Sohn Herbert Ernst leitete in den frühen 70er Jahren die Niederlassung in München, wo er 1986 zusätzlich einen Palettenhandel gründete. Mitte der 90er kam Herbert Ernst nach Reutlingen zurück, wo er mit seiner Frau Sibille anfing, die Unternehmen umzustrukturieren, um fit für die Zukunft zu werden. Zu dieser Zeit hilft auch der Sohn Michael Ernst (www.mic.cc) mit, im Internet Marketing zu betreiben, um neue Kunden und Partner zu gewinnen. 1997 zog das Unternehmen nach Pliezhausen um - dem heutigen Hauptsitz. 2003 wurden die Bereiche Handel sowie Transport + Logistik in zwei separate Firmen ausgegliedert. 2010 kam die Eröffnung des strategischen Zentrallagers im thüringischen Pölzig hinzu. Auf über 40.000 m² werden dort Gitterboxen, Gitterkörbe, Gitteraufsatzrahmen, Paletten, Kästen, Kisten, Gestelle, Rollwägen, Palettenregale, Behälter, Mulden und Container gelagert kommissioniert, umgeschlagen und versendet.

Ernst ist ein etablierter Partner in der Logistikbranche mit Tradition seit über 50 Jahren. Der Schwerpunkt liegt auf dem Handel und der Vermietung von Lager- und Transportmitteln wie z. B. den bekannten Eurogitterboxen, Europaletten oder Mobilracks. Die termingerechte und flexible Umsetzung kundenspezifischer Wünsche sind nur eines von vielen Qualitätsmerkmalen die zum langfristigen Erfolg beitragen. Ein starkes Fahrer-, Lager,- und Büro-Team kümmert sich gemeinsam mit Michael, Markus und Jan Ernst um die international ansässigen Geschäftspartner. Kunden und Lieferanten schätzen und setzen auf das Know-how von ernst-handel. Lösungen für rationelles Lagern, Stapeln und Transportieren sowie ein reibungsloser Ablauf in der Logistikkette (Getreu nach dem Motto: Weil es immer darauf ankommt!) sorgen für zufriedene Kunden quer durch alle Branchen.

Ein Hauptaugenmerk von ernst-handel liegt darin, günstige Preise anzubieten und gute Qualität zu liefern. Das reichhaltige Sortiment an z.B. halbhohen oder faltbaren Gitterboxen sowie Großraum-Gitterboxen für Brennholz und Zubehör für Industrie-, Eurogitterboxen und Gitteraufsatzrahmen können Kunden nicht nur kaufen sondern auch tauschen oder mieten.

Was dürfen wir für Sie tun?

Ihr nächster Schritt ist die Kontaktaufnahme mit ernst-handel!

Dies ist eine Pressemitteilung von

Ernst Handelsgesellschaft mbH

PresseKontakt / Agentur:

Ernst Handelsgesellschaft mbH

Sibille Ernst

Lilienthalweg 20

72120 Pliezhausen

presse(at)ernst-handel.de

+49 (0)7127 / 9735 -0

http://www.ernst-handel.de



Datum: 23.01.2017 - 14:50

Sprache: Deutsch

News-ID 1447367

Anzahl Zeichen: 3891

Kontakt-Informationen:

Firma: Ernst Handelsgesellschaft mbH

Ansprechpartner: Sibille Ernst

Stadt: Pliezhausen

Telefon: +49 (0)7127 / 9735 -0





Diese Pressemitteilung wurde bisher 98 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung