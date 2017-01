ZDFinfo, Programmänderung /

Mainz, 23. Januar 2017

Woche 04/17

Donnerstag, 26.01.



Bitte Programmänderung und neue Beginnzeiten beachten:



13.00Aufgedeckt - Rätsel der Geschichte

Die Suche nach dem Heiligen Gral

Großbritannien 2016



"Leschs Kosmos: Geldgier - Wahnsinn mit Methode" entfällt

13.30Aufgedeckt: Geheimnisse des Altertums

Die Steinskulpturen der Osterinsel

Großbritannien 2014



"Geschichte der Technik: Trinkwasser, Kanalisation & Co." entfällt

14.15Aufgedeckt: Geheimnisse des Altertums

Die Bundeslade

Großbritannien 2014



"Geschichte der Technik: Fotografie, Laser & Co." entfällt

15.00Aufgedeckt - Rätsel der Geschichte

Das Geheimnis um Tutanchamuns Grab

Großbritannien 2016



"Revolutionäre der Wissenschaft: Die großen Fragen" entfällt

15.45Aufgedeckt - Rätsel der Geschichte

Die Kupferrolle vom Toten Meer

Großbritannien 2016



"Revolutionäre der Wissenschaft: Es werde Licht" entfällt

16.30Aufgedeckt: Geheimnisse des Altertums

Die Heilige Lanze

Großbritannien 2014



"Geschichte der Technik: Schallplatte, Telefon & Co." entfällt

17.15Terra X

Die Botschaft der 12. Etruskerstadt

Deutschland 2010



"Geschichte der Technik: Kühlschrank, Klimaanlage & Co." entfällt

18.00Terra X

Tod am Keltenhof

Der Fürst vom Glauberg

Deutschland 2010



18.45Aufgedeckt - Rätsel der Geschichte

Die Suche nach dem Heiligen Gral

Großbritannien 2016



"Geschichte der Technik: Kalender, Zeitzonen & Co." entfällt

19.30ZDF Expedition

Mission X - Lohn des Schreckens

Deutschland 2006



"Geschichte der Technik: Brillen, Teleskope & Co." entfällt

20.15ZDF Expedition

Mission X - Wettlauf der Giganten

Deutschland 2006



21.40ZDF Expedition

Mission X - Sieg über den Höllenberg

Deutschland 2006



"Die Pioniere Amerikas: Geld macht Politik" entfällt



22.25Terra X

Mission X - Durchbruch bei Suez

Durchbruch bei Suez

Deutschland 2006



"Die Pioniere Amerikas: Zeitenwende" entfällt

23.10Der Panama-Kanal - Amerikas Durchbruch zur Macht



0.30heute-journal



0.55ZDF-History

Deutschland - Deine Werbung

Deutschland 2011



1.40Reklame fürs Volk

Die bunte Werbewelt der DDR

Deutschland 2016



2.25Deutschland, deine Marken

Mercedes

Deutschland 2015



3.05Deutschland, deine Marken

Beck's

Deutschland 2015



3.50ZDFzeit

Deutschlands große Clans: Die C&A-Story

Deutschland 2016



4.35ZDFzeit

Deutschlands große Clans: Die Tchibo-Story

Deutschland 2016







