ZDFinfo, Programmänderung /

Mainz, 23. Januar 2017

Woche 04/17

Mittwoch, 25.01.



Bitte Programmänderung und neue Beginnzeit beachten:



12.45Katastrophen der Erdgeschichte

Stunde Null

Großbritannien 2008



"Sir Alex Ferguson - Secrets of Success" entfällt

13.30Katastrophen der Erdgeschichte

Planet unter Eis

Großbritannien 2008



"Die Macht der Superreichen: Das Wohlstands-Kartell" entfällt

14.15Katastrophen der Erdgeschichte

Asteroideneinschlag

Großbritannien 2008



"Die Macht der Superreichen: Von Milliardären und Minijobbern"

entfällt

15.00Katastrophen der Erdgeschichte

Mega-Vulkane

Großbritannien 2008



"ZDF-History: Deutschlands Superreiche" entfällt

15.45Katastrophen der Erdgeschichte

Planet in Gefahr

Großbritannien 2008



16.30Skandal! Große Affären in Deutschland

Die Flick-Millionen (1982)

Deutschland 2016



"ZDF-History: Gefallene Engel - Prominente Affären des 21.

Jahrhunderts" entfällt

( weiterer Ablauf ab 17.15 Uhr wie vorgesehen )







