Dienstag, 24.01.



Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten:



13.45Dem Verbrechen auf der Spur

Der Faktor Blut

Großbritannien 2011



14.30Dem Verbrechen auf der Spur

Die Visitenkarte des Täters

Großbritannien 2011



15.15Dem Verbrechen auf der Spur

Das Profil des Täters

Großbritannien 2011



16.00Dem Verbrechen auf der Spur

Tote erzählen ihre Geschichte

Großbritannien 2011



16.40Dem Verbrechen auf der Spur

Was Kugeln verraten

Großbritannien 2011



17.25Dem Verbrechen auf der Spur

Die Lupe des Sherlock Holmes

Großbritannien 2011



18.10Dem Verbrechen auf der Spur

Eine Frage der Schrift

Großbritannien 2011



18.50Aufgedeckt: Geheimnisse des Altertums

Die Steinskulpturen der Osterinsel

Großbritannien 2014



19.35Aufgedeckt: Geheimnisse des Altertums

Die Bundeslade

Großbritannien 2014



( weiterer Ablauf ab 20.15 Uhr wie vorgesehen)



Bitte Beginnzeitkorrektur beachten:

21.45Aufgedeckt - Rätsel der Geschichte

Das Geheimnis um Tutanchamuns Grab

Großbritannien 2016



( weiterer Ablauf ab 22.25 Uhr wie vorgesehen)



Bitte Beginnzeitkorrektur beachten:

23.55Terra X

Tod am Keltenhof

Der Fürst vom Glauberg

Deutschland 2010



( weiterer Ablauf ab 0.35 Uhr wie vorgesehen)



Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten:

1.05Terra X

Wilder Planet: Stürme

Deutschland 2013



1.50Terra X

Wilder Planet: Erdbeben

Deutschland 2013



2.30Katastrophen der Erdgeschichte

Mega-Vulkane

Großbritannien 2008



3.15Terra X

Wilder Planet: Vulkane



4.00Katastrophen der Erdgeschichte

Planet in Gefahr

Großbritannien 2008



4.40Katastrophen der Erdgeschichte

Asteroideneinschlag

Großbritannien 2008











