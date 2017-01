Schneemobil europaweit transportieren schon ab 48 Stunden

Motorschlitten und Schneemobile für Transport, Pistendienst, Freizeit oder Wintersport.

(firmenpresse) - Das Transportunternehmen www.kleinfahrzeugtransporte.com aus München bietet neben zahlreichen anderen Fahrzeugen auch den professionellen Versand von Schneemobilen an - europaweit.

In Skandinavien und den entsprechenden Regionen Nordamerikas sind Motorschlitten in der kalten Jahreszeit ein weit verbreitetes Fortbewegungsmittel. Doch auch in den mitteleuropäischen Gebirgszonen erfreuen sich die praktischen Schneemobile einer zunehmenden Beliebtheit. Unverzichtbar sind diese längst, um Verletzte von den Skipisten zu bergen, eingesetzt werden sie aber auch für verschiedene Transportaufgaben, als Sportgerät oder für Erlebnistouren in der winterlichen Landschaft. Nach einer Einführung und etwas Training kann übrigens jeder, der über einen Führerschein für Pkw oder Motorrad verfügt, auch selbst zum Lenker greifen.

Individuelle Angebote

Die Firma Kleinfahrzeugtransporte ist spezialisiert auf den Transport von Fahrzeugen aller Art und bietet Transportlösungen an, die auf die jeweiligen Bedürfnisse abgestimmt sind. So haben die Kunden - ganz gleich ob privat oder gewerblich - die Wahl zwischen einer schnellen und einer günstigeren Variante. Beim Express-Transport wird das Fahrzeug innerhalb von 24 Stunden abgeholt und binnen weiterer 24 Stunden zugestellt. Dies ist grundsätzlich deutschlandweit, aber in den meisten Fällen auch europaweit möglich, mit dem weiteren Vorteil ist, dass kein zusätzlicher Warenumschlag erforderlich ist. Der Standard-Transport ist deutlich preisgünstiger und dauert in der Regel acht bis zehn Werktage.

Umfassender Service

Darüber hinaus gibt es verschiedene Kriterien, die Kunden bei der Auswahl eines Transportdienstleisters für ihr Fahrzeug achten sollten. Keine zusätzlichen Kosten für Versicherung der Fracht sowie Avisierung bei Abholung und Lieferung, ein ausführliches Übergabe-Protokoll und auf Wunsch die Unterstützung bei eventuell anfallenden Zollformalitäten sind einige der Serviceleistungen, von denen Auftraggeber bei Kleinfahrzeugtransporte profitieren können. Selbstverständlich lassen sich auf Wunsch die Deckungssummen der Versicherung besonderen Gegebenheiten zusätzlich individuell anpassen.

Persönliche Beratung

Für weitere Fragen steht bei Bedarf täglich von 9 bis 23 Uhr, auch an Sonn- und Feiertagen, ein Ansprechpartner unter der kostenlosen Hotline 0800 723 99 75 oder auch 089 95 45 70 90 zur Verfügung. Zusätzliche Informationen - unter anderem zu den verschiedenen Fahrzeugen und weiteren Leistungen - sind unter www.kleinfahrzeugtransporte.com erhältlich.





Weitere Infos zur Pressemeldung:

http://www.kleinfahrzeugtransporte.com



Unternehmensinformation / Kurzprofil:

kleinfahrzeugtransporte.com: Günstiger Fahrzeug Versand europaweit



Der Transport von Fahrzeugen stellt an eine Spedition besondere Anforderungen und setzt professionelles Knowhow voraus. Die Firma kleinfahrzeugtransporte.com mit Sitz in München hat sich genau darauf spezialisiert und ist gleichermaßen Ansprechpartner für private und gewerbliche Kunden, die ein oder mehrere entsprechende Fahrzeuge deutschlandweit und europaweit transportiert haben möchten - zuverlässig und sicher von Haus zu Haus. Zustellung und Abholung erfolgen dabei in der Regel jeweils innerhalb von 48 Stunden. Weltweiter Versand ist auf Anfrage ebenfalls möglich.



Wir transportieren unter anderem:

Motorräder und Motorroller

Trikes und Quads

Kutschen

Pkw Anhänger

Kleintraktoren

Elektroautos

Piaggio Ape

Smart



Weitere Fahrzeuge finden Sie unter www.kleinfahrzeugtransporte.com



Elektrofahrzeuge: Mobilität der Zukunft



Es wird nicht mehr allzu lange dauern, bis Fahrzeuge mit elektrischem Antrieb eine weitaus größere Rolle in der alltäglichen Mobilität spielen werden, als das bislang der Fall ist. Die Firma Kleinfahrzeugtransporte hat deshalb den Transport von Elektrofahrzeugen aller Art bereits heute in ihr Angebotsspektrum mit aufgenommen - egal ob beispielsweise Renault Twizy, BMW i3, E-Scooter oder Golfcart.



Kompletter Service



Umfassende Beratung und die komplette Abwicklung aus einer Hand gehören zu den selbstverständlichen Serviceleistungen - ermöglicht durch die ausgefeilte Logistik und das weitgespannte Netzwerk des Unternehmens. Sollte beispielsweise auf dem Weg zum Zielort eine Zwischenlagerung des Fahrzeuges notwendig sein, beim Versand ins Ausland oder falls eine Zustellung - z. B. im Rahmen eines Umzuges, zu einer Veranstaltung oder Messe - mit späterem Termin gewünscht wird, so ist dies gegen geringen Aufpreis möglich und erfolgt selbstverständlich in einer geschlossenen Halle.



Lösungen individuell und kostengünstig



Überhaupt ist das Team von kleinfahrzeugtransporte.com aufgrund langjähriger Erfahrung in diesem Bereich in der Lage, für jede Anfrage eine maßgeschneiderte Lösung zu einem fairen Preis zu bieten. So sind Avisierung und Versicherung grundsätzlich inklusive, bei besonders wertvollen Stücken sind individuelle Anpassungen selbstverständlich gegen Aufpreis möglich. Deutschlandweit erfolgt der Transport mit Ausnahme der Inseln ohne Kilometerlimit zum Festpreis, beim Transport ins Ausland richten sich Preise und möglicherweise auch die Transportdauer nach den jeweiligen Gegebenheiten und Anforderungen und können jederzeit erfragt werden.



Kompetente Ansprechpartner



Bei Fragen und für weitere Informationen sind täglich von 9 bis 23 Uhr Ansprechpartner unter der kostenlosen Hotline 0800 723 99 75 oder auch 089 95 45 70 90 erreichbar, die individuell beraten und Antworten geben können. Wissenswertes unter anderem zu Transportpreisen und Serviceleistungen ist zudem auf der Webseite des Unternehmens www.kleinfahrzeugtransporte.com zu finden.

Dies ist eine Pressemitteilung von

Kleinfahrzeugtransporte

PresseKontakt / Agentur:

TEXTNetzwerk.com

Andreas Stolte

Adams-Lehmann-Straße 56

80797 München

kontakt(at)textnetzwerk.com

(089) 95 45 71 87 0

http://www.textnetzwerk.com



Datum: 23.01.2017 - 15:10

Sprache: Deutsch

News-ID 1447382

Anzahl Zeichen: 2866

Kontakt-Informationen:

Firma: Kleinfahrzeugtransporte

Ansprechpartner: Stefan Seitz

Stadt: München

Telefon: (089) 95 45 70 90





Diese Pressemitteilung wurde bisher 77 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung