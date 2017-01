Neue Umweltproduktdeklarationen an Kalzip überreicht

"Nachhaltiges Bauen hat für uns einen hohen Wert"

EPDÜbergabe auf der BAU 2017 an Kalzip (Bildquelle: @ Kalzip)

(firmenpresse) - Zufriedene Gesichter bei KalzipHomepage: Geschäftsführer Dr. Jörg Schwall (2. v. r.) nahm auf der BAU die neuen Umweltproduktdeklarationen (EPDs) für die Kalzip Aluminium Dach- und Wand- sowie für die FC Fassadensysteme entgegen (Foto). Dr.-Ing. Burkhart Lehmann (1. v. r.), Geschäftsführer des Instituts Bauen und Umwelt (IBU), überreichte sie persönlich auf dem Messestand in München. "Nachhaltiges Bauen hat für uns einen hohen Wert", so Jörg Schwall. "Mit unseren EPDs stellen wir den Planern eine belastbare Datengrundlage für die ökologische Gebäudeplanung und -zertifizierung zur Verfügung."

Die EPDs sind nach dem internationalen Standard ISO 14025 und der europäischen Norm EN 15804 erstellt worden. Für Bauherren und Planer bedeutet dies konkret, dass verifizierte Daten bei der Verwendung von Kalzip Dach- und Wand- sowie bei FC Fassadensystemen für die nachhaltige Gebäudebewertung, bspw. nach den Deutschen Bewertungssystemen DGNB und BNB, vorliegen. Die von Kalzip veröffentlichten EPDs finden darüber hinaus auch im internationalen Kontext entsprechende Verwendung. So unterstützen EPD-Informationen insbesondere Zertifizierungssysteme aus dem angelsächsischen Raum, wie das englische (BREEAM) und das international weit verbreitete US-amerikanische (LEED) Gebäudezertifizierungssystem.

Eine EPD bildet das normenbasierte Kommunikationsformat einer Ökobilanz, die den gesamten Lebenszyklus eines Bauproduktes aus ökologischer Sicht transparent und nachvollziehbar darstellt. Dabei werden alle Stoff- und Energieflüsse über die gesamte Produktlebensdauer hinweg analysiert, ausgewertet und dokumentiert: von der Rohstoffgewinnung und Materialbeschaffung, der Herstellung und Produktanwendung bzw. Verarbeitung, der Nutzung während der Lebensdauer des Gebäudes bis zum späteren Rückbau unter Beachtung der jeweiligen Recyclingfähigkeit der Kalzip Produkte. Die Ökobilanzdaten unterlagen einer kritischen Prüfung durch einen unabhängigen Verifizierer. Zudem wurden die Berichtsdaten von unabhängigen Sachverständigen geprüft. Somit erlangen die Dokumente eine hohe Informationsqualität, die ebenfalls für die öffentliche Unternehmenskommunikation geeignet ist.

Die Kalzip GmbH ist ein Unternehmen der Tata Steel Europe Ltd. Tata Steel ist der zweitgrößte Stahlproduzent in Europa, mit Produktionsstandorten in Großbritannien und den Niederlanden sowie weiterverarbeitenden Werken in ganz Europa. Das Unternehmen bietet hochqualitative Produkte für anspruchsvolle Abnehmermärkte an, beispielsweise für die Bau-, Automobil-, Verpackungs-, Hebe- und Förder-, Energie- und Luftfahrtindustrie. In enger Zusammenarbeit mit seinen Kunden entwickelt Tata Steel kontinuierlich neue Stahlprodukte, die deutliche Wettbewerbsvorteile verschaffen. Die gesamte Tata Steel Gruppe ist mit einer durchschnittlichen Produktionskapazität von jährlich mehr als 28 Millionen Tonnen Rohstahl sowie rund 80.000 Mitarbeitern auf fünf Kontinenten einer der weltweit größten Stahlproduzenten.

