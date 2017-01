3 Tipps um schnell Englisch zu lernen

(firmenpresse) - Du hattest Englisch in der Schule aber das ist schon ein paar Jahre her und du hast vieles vergessen oder vielleicht fängst du auch ganz von vorne an. Zu spät ist es nie eine neue Sprache zu lernen, aufzufrischen oder zu verbessern. Wichtig sind nur deine Motivation und ein bisschen Methodik und du kannst dein Englisch schnell auf ein Level bringen, dass es dir erlaubt dich problemlos mit Muttersprachlern zu unterhalten. Hier sind 3 Möglichkeiten dein Englisch effizient auf Vordermann zu bringen.



Ein Sprachkurs im Ausland

Eine Reise in ein Land in dem Englisch gesprochen wird ist wohl der schnellste Weg die Sprache zu lernen. Du kannst zum Beispiel deinen nächsten Urlaub so planen, dass du Morgens an einem Sprachkurs teilnimmst und Mittags Land und Leute kennenlernst und die Sprache sofort anwendest. Klar, das braucht etwas Mut bringt aber sofort die gewünschten Resultate. Sprich doch mal mit deinem Chef. Eventuell ist auch ein Bildungsurlaub eine gute Möglichkeit für dich.



Ein Sprachkurs in deiner Stadt oder ein Tandem-Partner

Volkshochschulen und private Spracheschulen bieten in den meisten Städten Sprachkurse an. Da die Kurse meist nur ein-bis zweimal pro Woche stattfinden machst du etwas langsamer Fortschritte und musst auch zu Hause etwas üben. Eine Alternative dazu ist ein Tandem-Partner mit dem du trainieren kannst. Frag doch mal an der Volkshochschule oder schau im Internet. Wenn in deiner Stadt keine Englischsprechenden Tandem-Partner wohnen, kannst du auch über Skype mit jemandem üben!



Bring Englisch in deinen Alltag

Schau deine Lieblingsserie auf Englisch, hör einen englischen oder amerikanischen Radiosender, stell dein Navigationssystem und Handy um, lies eine Zeitung oder Zeitschrift auf Englisch, die Möglichkeiten sind unbegrenzt und du wirst im Nu Hunderte neue Wörter ganz automatisch aufgreifen. Wenn du lieber erst einmal leicht angepasste Artikel lesen möchtest empfehlen wir die Internetseite www.englischaktuell.de. Dort findest authentische, aktuelle Artikel auf Englisch und dazu gibt es außerdem Übungen zu Leseverstehen, Hörverstehen, Wortschatz und vieles mehr. Schau doch mal vorbei!





Viel Spaß beim Lernen!







