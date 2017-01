PRINTAS-Monatskalender als Werbefläche

(firmenpresse) - Werbefläche suchen und finden: Der Nutzen eines Kalenders für Agenturen

Wer auf der Suche nach sinnvollen Werbeflächen ist, landet beim Monatskalender einen echten Volltreffer. Kalender sind nicht nur Planungsinstrument, sondern bieten auch viele Möglichkeiten für kreative Werbung. Im Agenturbereich kommt der Kalender gut an - ist er doch die gelungene Verbindung zwischen klassischer Planung, traditionellem Druckerzeugnis und innovativer Werbefläche! Wichtig ist allerdings, dass die Werbebotschaft strategisch platziert wird, damit sie optimal im Blickfeld des Empfängers liegt. Wie das geht? Agenturen beschäftigen Spezialisten, der PRINTAS Kalenderverlag arbeitet mit Experten und professionellen Druckverfahren - ideale Voraussetzungen für Monatskalender als Werbemittel mit positiver Wirkung!

Monatskalender mit Werbefläche in einer individuellen Gestaltung

Der 3-Monatskalender ist der Klassiker unter den vielseitigen Planungskalendern. Je nach Branche und Verwendungszweck kann aber auch ein Kalender für vier oder mehr Monate das richtige Exemplar sein. Flexibel zeigen sich die Monatskalender auf für international tätige Agenturen: Die Kalendarien sind mehrsprachig erhältlich. Nachdem die Entscheidung über die Art des Kalendariums gefallen ist, geht es an die eigentliche Gestaltung. PRINTAS bietet die Möglichkeit, eigene Motive für den Kalenderkopf zu wählen. Logos und Slogans werden nach Kundenwunsch integriert. Die individuelle Gestaltung gewährleistet einen hohen Wiedererkennungseffekt - passen Sie den Kalender an Ihre Corporate Identity an, wählen Sie Farben und Veredelungsvarianten, die Ihre Agentur repräsentieren!

Beste Qualität und ausgezeichnete Verarbeitung

Der Kalender ist täglich im Einsatz, dementsprechend hochwertig sollten Qualität und Verarbeitung sein. PRINTAS liefert die bestellten Kalender in einer hervorragenden Qualität und aus stabilen Materialien. Moderne Druckverfahren sorgen für leuchtende Farben und klare Schriftbilder. So kommt der Aufdruck auf der Werbefläche optimal zur Geltung. Neben den Standardmodellen können Kunden aus zahlreichen Sonderanfertigungen wählen oder den Kalender mit speziellen Lackierverfahren veredeln lassen. Unsicher, welche Variante die richtige ist? Die Druckexperten bei PRINTAS informieren und beraten gern! Des Weiteren geht vor der endgültigen Bestellung und Druckfreigabe ein Musterexemplar an den Kunden.

Als Kalenderverlag mit langjähriger Tradition und Erfahrung ist PRINTAS erste Wahl, wenn es um Monatskalender als Werbeträger geht. Die Umsetzung aller Kundenwünsche erfolgt praxisnah, Produktion und Lieferung sind zuverlässig und pünktlich. Werben Sie mit Ihrem guten Namen - PRINTAS liefert dafür die perfekte Werbefläche und den idealen Background!





Weitere Infos zur Pressemeldung:

http://www.printas.com



Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

"Werbung, die hängen bleibt" - seit Jahrzehnten ist der PRINTAS Kalenderverlag auf die Herstellung hochwertiger, individueller Monatskalender für Firmenkunden spezialisiert. In seinem Ursprung geht PRINTAS auf den von der Schriftstellerin Irmgard Heilmann 1953 in Hamburg gegründeten Heilmann-Verlag zurück. 1954 erschien hier zum ersten Mal der beliebte und bis heute erscheinende Bildkalender "Hamburg - Rund um die Alster". Die Entwicklung, Fertigung und der weltweite Vertrieb wurden von Beginn an vom Unternehmensstandort Hamburg aus geleitet und koordiniert.



Durch die Erschließung neuer Märkte und den ständigen Ausbau neuer Konzepte hat sich das Angebot im Lauf der Jahre zunehmend erweitert. Auf dem internationalen Markt für Werbekalender ist PRINTAS ebenfalls fest vertreten: Aktuell liefert PRINTAS in 53 Länder.



Der Dialog mit den Kunden sowie das Streben nach stetiger Verbesserung und Innovation machen den Erfolg von PRINTAS aus. Die Weiterbildung der Mitarbeiter und kontinuierliche Ablauf-Optimierung sind wichtige Bestandteile des Leitbildes. Seit Gründung des Unternehmens pflegt PRINTAS ein überdurchschnittlich hohes Qualitäts- und Serviceniveau.



PRINTAS fertigt ausschließlich in Deutschland und gewährleistet so die Umsetzung der Unternehmensideale und Qualitätsstandards bei jedem Schritt der Produktionskette. PRINTAS steht für Werbung, die hängen bleibt!



Für Rückfragen rufen Sie gern an.

Dies ist eine Pressemitteilung von

PRINTAS Kalenderverlag GmbH

PresseKontakt / Agentur:

PRINTAS Kalenderverlag GmbH

Dirk Stolzke

In der Masch 6

22453 Hamburg

post(at)printas.com

040 - 88 88 84 84

www.printas.com



Datum: 23.01.2017 - 16:00

Sprache: Deutsch

News-ID 1447417

Anzahl Zeichen: 3034

Kontakt-Informationen:

Firma: PRINTAS Kalenderverlag GmbH

Ansprechpartner: Dirk Stolzke

Stadt: Hamburg

Telefon: 040 - 88 88 84 84





Diese Pressemitteilung wurde bisher 101 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung