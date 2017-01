Martin Kolb Akademie

Interviewer: Herr Martin Kolb, das Thema des heutigen Interviews ist die differenzierte, in Details leicht umsetzbare Planung. Was ist das Wichtigste dabei?

Martin Kolb: Das Entscheidende daran hat mit der direkten Planung selbst nichts zu tun, sondern ist das angestrebte Ziel. Ohne ein präzises, schriftlich ausgearbeitetes Geschäftsziel, sowie die dazugehörige Abschlussfrist, ist die beste Planung zum Scheitern verurteilt. Erst wenn man weiß, was man will und vor allem, wie man das, was man jetzt festgelegt hat, überhaupt machen kann, unabhängig davon wie kühn es ist oder erscheint, kann man mit der Planung beginnen.

Interviewer: Herr Martin Kolb, das ist ein interessanter Punkt. Wie geht man an so eine Planung am besten heran?

Martin Kolb: https://www.facebook.com/public/Martin-Kolb Nach der Etablierung des Ziels geht man konkret zur Planung über und zwar vom Groben ins Feine. Dabei berücksichtigt man die Jahres-, die Quartals-, die Monats- und die Wochenplanung bis hin zur Tagesplanung. Wichtig ist, all das Zusätzliche im Alltag unterbringen zu können, denn bisher hatte die Person erfahrungsgemäß keine Zeit übrig. Und dann natürlich das eigentliche Ziel nicht aus den Augen zu verlieren und sich nicht in Unwichtigkeiten zu verzetteln. Das erreicht man, indem man vor allem strategisch vorgeht und natürlich auch, indem man sich Zwischenziele setzt und diese fristgerecht erreicht. Die Zwischenziele können und bei grossen Vorhaben müssen sie sogar wiederum Unterziele haben. Auf diese Weise kommt man dem Hauptziel auf täglicher Basis immer näher und hat stets das Gefühl, dass es vorangeht. Man bleibt also motiviert! Darüber hinaus ist eine Planung für die Aufgabenverteilung, die Aufgaben-Koordination und die Fortschrittskontrolle unentbehrlich.

Interviewer: Herr Martin Kolb, könnten Sie dies an Hand von einem Beispiel ausführen?

Martin Kolb: http://www.dastelefonbuch.de/Suche/Martin Kolb Ja, gerne. Angenommen Sie sind ein Handwerker und Sie planen eine Kern-Haussanierung für einen Ihrer Kunden. Sie etablieren zunächst, was genau getan werden soll und besorgen sich alle nötigen Informationen dazu vom Kunden, seine Wünsche und sein Budget - und Sie untersuchen das Haus auch unter einem professionellen Gesichtspunkt. Dann bestimmen Sie den Zeitrahmen von z.B ca. sechs Monaten. Sie unterteilen die Arbeiten in die effizienteste Reihenfolge der verschiedenen Tätigkeiten. Dann erfolgt eine Zuweisung an jeweils alle involvierten Gewerke. Nicht jeder Arbeiter muss immer vor Ort auf der Baustelle sein. Das spart Ihnen und Ihrem Kunden Geld. Sie sorgen als Leiter dafür, dass termingerecht gearbeitet und die verschiedenen Gewerke optimal auf einander abgestimmt sind. Auf diese Weise nutzen Sie Ihre Ressourcen Personal und Arbeitsmaterialen - sehr kostengünstig und können mehrere Baustellen gleichzeitig betreuen, ohne dass das zum Chaos führt. Sie sehen, dass Obiges ohne eine Planung nicht umsetzbar wäre.

Interviewer: Herr Martin Kolb, unser Interview ist leider fast vorbei. Letzte Frage: Haben Sie einen guten einfachen Tipp für die Leser zum Thema Planung?

Martin Kolb: https://plus.google.com/ MartinKolbGmbHNürtingen Gern. Fangen Sie erst dann an zu handeln, wenn Sie alles durchgespielt und ausgearbeitet haben und einzelne Schritte bestimmt haben, die im Geschäftsalltag umsetzbar sind. Ein solcher Schritt kann beispielsweise darin bestehen, dass Sie Stück für Stück Ihre Kundendatenbank auf den aktuellen und benötigten Stand bringen. Das können Sie an einen Mitarbeiter übergeben, der das erledigt und innerhalb einer festgelegten Zeitspanne abschließt. Dies könnte übrigens ein absolut wichtiger Unterschritt sein, um seine Werbung gezielter durchführen zu können

Interviewer: Herr Martin Kolb, vielen Dank für das spannende Gespräch.

Martin Kolb: Ich bedanke mich ebenfalls.

Die Martin Kolb Akademie ist darauf spezialisiert. Geschäftsführern, Unternehmern, Selbständigen, Führungskräften und Verkäufern zu helfen, leichter ihre Ziele zu erreichen. Dabei werden von der Martin Kolb Akademie die Bereiche Ordnung / Organisation, Kommunikation, Statistiken, Finanzen und Ausbildung verwendet. Ziel ist es, das neu gelernte Fachwissen erfolgreich umzusetzen und langfristig anzuwenden.

