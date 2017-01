SAP Partner Excellence Award 2017: And the winner for SAP Business ByDesign is ... all4cloud!

(firmenpresse) - Viernheim, 23. Januar 2017 - Auszeichnung für all4cloud: SAP kürt auf dem SAP Field Kick-Off Meeting (FKOM) 2017 in Barcelona die 100%ige Cloud Company aus Viernheim zum erfolgreichsten SAP Business ByDesign-Partner in der Region Mittel- und Osteuropa (MEE). Als Gründe für die Prämierung nennt SAP das Engagement und den nachhaltigen Erfolg des Unternehmens. all4cloud fokussiere sich zu 100 Prozent darauf, die Cloud-ERP-Lösung SAP Business ByDesign im Markt zu etablieren und mit branchenspezifischen Add-ons weiterzuentwickeln. Das zeigt unter anderem das schnellste Kundenwachstum im Vergleich zu anderen SAP-Partnern.

Geschäftsführer von all4cloud Henrik Hausen: "Wir freuen uns sehr über diese Auszeichnung. Sie ist ein Beleg für unsere harte Arbeit. Aber wir dürfen uns darauf nicht ausruhen, sondern wollen auch weiterhin so engagiert zu Werke gehen und wachsen wie bisher. Unser Ziel lautet: Noch mehr Kunden mit noch mehr Services für SAP-Cloud-Lösungen zu begeistern." Dazu wolle das Unternehmen weitere Mitarbeiter einstellen.

"Ich freue mich sehr, all4cloud den SAP MEE Partner Excellence Award 2017 für SAP Business By Design zu verleihen und dem Unternehmen gratulieren zu dürfen", sagte Rodolpho Cardenuto, President, Global Channels & General Business, SAP. "all4cloud zeigt die Werte, das Engagement sowie eine großartige Arbeit, die es dem Unternehmen ermöglicht, Kunden kontinuierlich auf höchstem Niveau zufriedenzustellen. Wir freuen uns, weiterhin eng mit unseren Partnern zusammenzuarbeiten, um ihre Möglichkeiten mit SAP zu erweitern und gemeinsam einen Mehrwert für unsere Kunden zu schaffen."

SAP Regional Partner Excellence Awards

Die Preisverleihung der SAP Regional Partner Excellence Awards findet jährlich im Rahmen der SAP Field Kick-Off Meetings (FKOMs) in den Regionen Asien-Pazifik und Japan (APJ), Großchina, Lateinamerika, Nordamerika, Europa, Mittlerer Osten und Afrika (EMEA) sowie Mittel- und Osteuropa (MEE) statt. Die Preise werden in verschiedenen Kategorien vergeben, darunter Vertrieb, Innovation, Technologie, Services und schnellstes Wachstum im Partnergeschäft. Die Gewinner werden von der SAP-Partnerbasis gewählt. Die Nominierungen basieren auf internen SAP-Vertriebsdaten. all4cloud hat den "SAP MEE Partner Excellence Award 2017 for SAP Business ByDesign" gewonnen. Prämiert wurde das Unternehmen im Rahmen der FKOM, die von 9. bis 11. Januar 2017 in Barcelona stattgefunden hat.

Mehr als 130 Unternehmen in die Cloud geführt

all4cloud hat bereits über 130 Unternehmen erfolgreich in die SAP Cloud und damit ins digitale Zeitalter geführt. Durch die Auszeichnung sieht die Cloud Company ihr Konzept "Führende Cloud-Lösung plus flexible Erweiterungen" bestätigt. "Die Kombination aus SAP Business ByDesign und unseren Add-ons stellt einen erheblichen Mehrwert für unsere Kunden dar", sagt Hausen. SAP Business ByDesign lebe und wachse mit den Anforderungen der Kunden und den Lösungsansätzen, die all4cloud dafür liefere. Daher will das Unternehmen weitere Add-ons entwickeln. Bisher stehen Kunden unter anderem Erweiterungen für die Instandhaltung oder die EDI-Anbindung zur Verfügung.

Die all4cloud GmbH & Co. KG ist eine 100%ige Cloud-Company. Sie begleitet den deutschen Mittelstand auf dem Weg in die Cloud. Dazu hat sich all4cloud auf die führende Cloud-ERP-Lösung von SAP spezialisiert: SAP Business ByDesign. Für die Lösung bietet all4cloud auch die Instandhaltungssoftware eam4cloud für SAP Business ByDesign. all4cloud ist SAP Gold-Partner sowie Master VAR (Master Value-Added Reseller) und Mitglied des SAP Extended Business Programms der SAP Deutschland AG & Co. KG. Der IT-Dienstleister hat 40 mittelständische Unternehmen bereits erfolgreich in die Cloud geführt. all4cloud wurde im April 2015 aus der ALPHA Business Solutions AG ausgegründet und hat seinen Hauptsitz in Viernheim (Hessen).



Dies ist eine Pressemitteilung von

all4cloud GmbH& Co. KG

